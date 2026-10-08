فرنسا: آلاف الطلاب يواصلون الاحتجاجات رغم وعود الحكومة

تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، الخميس، بمشاركة آلاف طلاب المدارس الثانوية وإغلاق مئات المدارس، وسط مواجهات متفرقة مع الشرطة. ويطالب المحتجون بتحسين أوضاع المدارس وتقليص اكتظاظ الصفوف وتوفير بدلاء للمعلمين، فيما تعهدت الحكومة بخطة لمعالجة الأزمة.

طرف من الاحتجاجات الطلابية في "ميدان الأمة" بالعاصمة الفرنسية باريس، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

تظاهر آلاف من طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا اليوم الخميس، في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة التي تهز البلاد.

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وفي سياق الاحتجاجات، أغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع، وفي ظل انتشار فرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى في بعض المواقف إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة.

ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة الخميس مع توسع نطاق الاحتجاجات، وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها، مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام.

ورغم أن المسيرات كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أن بعض المتظاهرين أضرموا النيران وألحقوا أضرارا بمحطات حافلات، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وقنابل صوتية، وقد اتهمت جماعاتٌ حقوقية والطلابُ المتظاهرون عناصرَ الشرطة بالإفراط في استخدام العنف.

وفي خطاب متلفز بُثّ مساء الأربعاء، وعد رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم يقتنع الطلاب بتصريحاته التي زعم فيها أن "قوى الأمن لم تتلق توجيهات للاشتباك مع الطلاب".

ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية ردود عدد من الطلاب المحتجين على خطاب لوكورنو، ومنهم كامي البالغة 17 عاما، التي قالت خلال مسيرة طلابية في مدينة نانت "لا نريد كلمات، بل أفعالا".

وأمام إحدى المدارس الثانوية في مدينة رين قالت الطالبة هناء (18 عاما) إنها تشعر "بخيبة أمل وعدم اقتناع" بتصريحات لوكورنو.

واتفقت معها زميلتها سالينا (17 عاما) قائلة "كنا نتوقع منه المزيد".

وفي باريس، جابت مسيرات عدة شوارع العاصمة، فيما احتشد الآلاف في ساحة الباستيل.

وتسلق حشد من الطلاب نصب الباستيل الشهير، فيما لوّح بعضهم بالعلم الفرنسي ورددوا النشيد الوطني.

"حوار" طلابي

وفيما حاولت الحكومة تبني لهجة تصالحية، وعد وزير التعليم، إدوار جوفريه، بتقديم "خطة طوارئ" بشأن توفير بدلاء للمعلمين لتعويض النقص في غضون "بضع ساعات أو بضعة أيام".

وجاءت تصريحاته عقب زيارة لثانوية في مدينة رانس، حيث شارك في "حوار" مع الطلاب.

وعُقد اجتماع جديد بين ممثلي روابط الطلاب الثلاث الرئيسة مع جوفريه، ووزير التعليم العالي، فيليب باتيست، مساء الخميس.

ودعا الطلاب إلى اجتماع مباشر مع لوكورنو لعرض ما يصفونه بمقترحات مدروسة التكلفة لتلبية مطالبهم.

ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس في أيلول/ سبتمبر، بسوء حالة المباني التي يتعلمون فيها، واكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم توفّر بدلاء عن المعلمين المتغيبين، لا سيما في الأحياء الشعبية.

وقال أسان سيك، والد طالب يبلغ 15 عاما في إحدى ضواحي باريس، إن مدرسة ابنه تشهد غياب "مدرس في مادة أو أخرى" كل يوم تقريبا.

وقال "هناك مشكلات حقيقية وجوهرية تستحق التوقف عندها، وعلى الحكومة أن تنظر فيها وتستمع إلى هؤلاء الطلاب وما لديهم ليقولوه".

وصرّح وزير الاقتصاد، رولان ليسكور، هذا الأسبوع بأن هناك مجالا لتلبية المطالب بتوفير المزيد من الموارد المدرسية ضمن ميزانية عام 2027، التي تشهد جدلا سياسيا محتدما.

ويحظى قطاع التعليم بثاني أكبر زيادة في التمويل في مسودة الميزانية الحالية بعد قطاع الدفاع، إذ ارتفعت المخصصات بنسبة 1,4% لتصل إلى 90,9 مليار يورو.

وأظهر تقرير لـ"منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" أن فرنسا تنفق على كل طالب في المرحلة الثانوية العليا أكثر بنسبة 24% من متوسط دول المنظمة، لكنها تنفق أقل بكثير في المراحل التعليمية المبكرة، ولا سيما المرحلة الابتدائية.

وسجلت فرنسا في أحدث نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، الذي تجريه "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" لقياس أداء الأنظمة التعليمية من خلال تقييم مهارات الطلاب في سن 15 عاما، أسوأ نتيجة لها منذ بدء التصنيف عام 2000.

"الشرطة تقمع أطفال فرنسا"

في إحدى المدارس الثانوية في باريس، شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" محتجين بالغين يقفون صفّا بين الشرطة وطلاب محتجين متراصين، ويحملون حقائب ظهر ولافتات.

وفي مدينة تولوز، لوّح طلاب المدارس الثانوية المحتجون بالأعلام الفرنسية واللافتات، فيما كُتبت على جدار إحدى المدارس عبارة "الشرطة تقمع أطفال فرنسا".

ومنذ بداية الحراك في 28 أيلول/ سبتمبر، أُصيب 215 طالبا و89 مدرّسا و761 شرطيا ودركيا بجروح، واعتقلت السلطات 6,629 شخصا، بحسب ما قال لوكورنو في خطابه، وأشار بعدها إلى فتح 18 تحقيقا في هذا الشأن.

وأعلنت الحكومة تعليق استخدام القنابل الصوتية، بعد أن بُترت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ 15 عاما وفق تقارير.

وباشرت الشرطة 18 تحقيقا داخليا بشأن اتهامات تطال عناصرها.

وتأتي الاضطرابات قبل أشهر قليلة من انتخابات عام 2027 لاختيار خلف للرئيس، إيمانويل ماكرون، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبن، رغم إدانتها في قضية فساد.