محاكمة مارادونا: الادعاء يطالب بأحكام تصل إلى 12 عاما بالسجن بحق أفراد من الطاقم الطبي

قدّم الادّعاء طلبًا إلى المحكمة بإنزال عقوبات بالسجن تصل إلى 12 عامًا بحقّ الطاقم الطبيّ الذي تولّى رعاية النجم الراحل، دييغو مارادونا، متهمًا إياهم بتركه دون الرعاية اللازمة والتعامل بإهمال مع حالته الصحية قبل وفاته عام 2020.

طالب الادعاء في قضية وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، الخميس، بأحكام بالسجن تصل إلى 12 عاما بحق أفراد الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، إثر اتهام الطاقم بـ"التنظيم الفوضوي" الذي أفضى إلى ترك النجم "لمصيره".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويُحاكم سبعة من أفراد الطاقم الطبي منذ نيسان/ أبريل الماضي على خلفية وفاة مارادونا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، خلال نقاهته عقب خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الدماغ.

وتوفي نجم مونديال 1986 إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة تتراكم فيها السوائل داخل الرئتين، وذلك في منزل مستأجر في ضاحية تيغري، شمال بوينوس آيرس، بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة، وكان يبلغ 60 عاما عند وفاته.

ويُتهم أفراد طاقمه الطبي، ومن بينهم طبيبه الرئيس وطبيبته النفسية وعالم النفس والممرضون، بتقديم رعاية طبية غير كافية بوضوح صارخ خلال الفترة التي سبقت وفاته، فيما ينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم.

وقال المدعي العام، باتريسيو فيرّاي، في مرافعته الختامية إن "التنظيم الفوضوي" للمتهمين ترك المريض "في حالة من العجز، وتخلوا عنه لمصيره".

واتهمهم بأنهم "أخلّوا بواجباتهم، وتصرفوا بما يتعارض مع أصول المهنة الطبية"، فضلا عن "الامتناع عن القيام بكل الإجراءات التي كان يتعين عليهم اتخاذها".

ويواجه المتهمون تهمة "القصد الاحتمالي"، وهو مصطلح قانوني يعني إدراك الشخص أن أفعاله قد تؤدي إلى ضرر، مع الاستمرار فيها رغم ذلك.

وطالب الادعاء بأقصى عقوبة، وهي السجن 12 عاما، بحق طبيب مارادونا الخاص، ليوبولدو لوكي.

كما طالب بأحكام تتراوح بين 4 سنوات و10 سنوات بحق أفراد آخرين من الطاقم الطبي، بينهم طبيبة نفسية وممرضون ومنسقون.

ودافع العاملون في المجال الصحي بأن وفاة مارادونا لم تكن أمرا يمكن توقعه، وأنهم أدوا عملهم على النحو المطلوب، كما قلل كل متهم من مسؤوليته الفردية عن رعاية مارادونا.

غياب جهاز مزيل الرجفان

وتمحورت القضية حول ما إذا كان قرار الأطباء السماح لمارادونا بقضاء فترة نقاهته في منزل خاص، بدلا من المستشفى، ينطوي على إهمال.

وأشار الادعاء أيضا إلى الغياب شبه الكامل للمعدات الطبية، مثل سرير المستشفى وجهاز مزيل الرجفان وسيارة إسعاف يمكن استدعاؤها سريعا، باعتباره دليلا على ما وصفه بتقصير المتهمين في أداء واجباتهم.

وأدلى عدد من الخبراء الطبيين بشهاداتهم، وأكدوا خلال ذلك أن مقدمي الرعاية لم يتعاملوا مع مؤشرات تحذيرية رئيسة في حالة مارادونا، إذ كان يعاني من وذمة وتسارع في ضربات القلب وصعوبة في التنفس خلال الفترة التي سبقت وفاته.

وقال مساعد المدعي العام، كوسمي إيريبارين، ملخصا مرافعة الادعاء الخميس: "وفاة دييغو أرماندو مارادونا لم تأتِ من العدم بوضوح، إذ بدأت علامات هذه النهاية القاتلة في الظهور قبل ذلك بوقت طويل".

وأعاد الادعاء عرض صور صادمة أمام المحكمة للاعب السابق وهو ممدد جثة هامدة على السرير، وقد بدا تورم كبير الحجم في بطنه.

وغطت بنات مارادونا الثلاث اللاتي حضرن الجلسة وجوههن تجنبا لرؤية الصور.

ومن المتوقع أن تستمر المرافعات الختامية نحو أسبوعين، على أن يصدر الحكم في موعد لاحق.

وكانت المحاكمة الأولى في قضية وفاة مارادونا قد أُبطلت بشكل مفاجئ العام الماضي، بعد شهرين ونصف الشهر من الجلسات، إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري حول القضية.