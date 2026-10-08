موجز أنباء العالم الخميس

تشهد المنطقة والعالم تطورات متسارعة، من تصعيد الحوثيين ضد السعودية والتوترات المتصلة باليمن، إلى تحركات دبلوماسية وعسكرية في لبنان وإيران وتركيا، بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

اشتعال النيران في مخزن نفطي تابع لشركة "أرامكو" السعودية إثر هجوم حوثي سابق، توضيحية (Getty Images)

دوّت انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض، بعد إعلان الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، قبل أن يعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه المملكة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

سمعت مصادر صحافية دويّ انفجارات قوية في الرياض، بعدما أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، في أحدث هجوم تبنته الحركة على السعودية.

وبعد ساعات من سماع دوي انفجارات في الرياض، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أنّه "اعترض ودمّر" صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون.

وفي وقت لاحق، دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل "أهدافا" لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة.

وفي سياق متّصل، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين.

وأوضح بشأن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان "أنها اتفاقية دفاعية، إذا تعرّض بلد موقع على هذه الاتفاقية لهجوم، سوف نسانده لتأمين دفاعه، ليست اتفاقية هجومية".

لبنان

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس، من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، مع قرب انتهاء أعمالها أواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع اسرائيل.

إسرائيل

أعلنت إسرائيل أن وقف أعمال القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وأشارت في الوقت نفسه إلى السماح لسبعة من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم "خدمات حيوية".

اتفاق الفصائل الفلسطينية

اتفقت أربعة فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد "حوار وطني شامل" بمشاركة كافة القوى الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أفاد قيادي في فتح ومصدر مطلّع.

سورية

أعلنت دمشق أن تسعة سوريين كانوا في عداد طاقم سفينة تجارية غرقت في البحر الأسود هذا الأسبوع، بعدما أصابتها مسيّرة وفق السلطات البلغارية التي أعلنت إنهاء أعمال البحث من دون العثور على ناجين.

إيران

هبطت في إيران أول طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أجنبية منذ اندلاع الحرب، بحسب وسائل إعلام رسمية، بعدما منحت الولايات المتحدة الناقل الوطني العراقي إعفاء من العقوبات لتسيير رحلات إلى الجمهورية الإسلامية.

وفي خبر آخر من الجمهورية، هاجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

تركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب "قبل بضعة أيام" جميع مقاتليه من الأراضي التركية، وانتقد في الوقت نفسه تقاعس أنقرة في عملية السلام التي بدأت عام 2024، بحسب ما أفادت وكالة أنباء كردية.

إثيوبيا

شنت طائرات مسيّرة إثيوبية ضربات استهدفت قوات إريترية كانت قد وصلت إلى مدينة في شمال إقليم تيغراي، حسبما قال مرصد للنزاعات وشهود عيان، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

الغابون

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السياسة الأميركية القاضية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، ولا سيما في إفريقيا، تهدف إلى "توظيف المعاناة سياسيا" و"ردع" المهاجرين.

الحرب الروسية الأوكرانية

قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك، المدينة الكبرى القريبة من خط الجبهة في شرقي أوكرانيا، في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة، وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها السلطات.

وأفادت شركة "ياندكس" الروسية العملاقة للتكنولوجيا من جهتها بأن هجوما بمسيّرة أوكرانية استهدف مركز بيانات تابعا لها في منطقة ريازان، ما أسفر عن اندلاع حريق وتعطّل خدماتها.

وأعلنت كوريا الجنوبية استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى سيول.

فرنسا

بدأ طلاب مدارس ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات، رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام.

إيطاليا

أقرّ البرلمان الإيطالي تعديلا للقانون الانتخابي تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، دفعت باتجاه تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل.

إسبانيا

دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، سعيا منها لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

ألمانيا

سعى التحالف المحافظ بقيادة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، وشريكه في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى التهدئة صباح الخميس، بعد اجتماع لتجاوز الخلافات المتعددة التي تعرقل عمل الحكومة وتقوّض شعبيتها، في ظل صعود اليمين المتطرف.

الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن واشنطن تريد حلفاء أقوياء في أوروبا، فيما كان متوجها إلى البرتغال في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية تستمرّ أربعة أيّام.

وفي حبر آخر، أشاد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بطاقم حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" خلال تفقّده الحاملة لدى عودتها من مهمتها الحربية على إيران.

وفي ما يتعلق بحصارها النفطي على كوبا، أعلنت السلطات الأميركية أنها اعترضت 90 شحنة من الوقود قدّرت قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار كانت متجهة إلى الجزيرة الكوبية.

بريطانيا

يسعى رئيس حزب الخضر البريطاني، زاك بولانسكي، للفوز بمقعد في البرلمان خلال انتخابات فرعية، وذلك بعد أيام فقط من اعتماد الحزب قرارا يصنّف الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، مثيرا غضب إسرائيل.

الفيليبين

أعلنت الفيليبين أن عدد السفن العسكرية وسفن خفر السواحل الصينية في بحر الصين الجنوبي تضاعف تقريبا خلال الشهر الماضي، وسط نزاع بين البلدين على هذه المنطقة الإستراتيجية للتجارة العالمية.

الصين

أعلن مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أنه يزور الصين سعيا إلى "معالجة عجز تجاري غير مستدام" للاتحاد الأوروبي مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبها، أعلنت بكين أنها رشحت مسؤولة صينية لترأس منظمة الصحة العالمية خلفا للمدير العام الحالي، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خطوة قد توسّع نفوذ بكين داخل المنظمة الدولية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها هذا العام.

ودعت اليابانُ الصينَ إلى إبداء "الاحترام المناسب"؛ بعدما أشار متحدث رسمي صيني إلى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، باسمها فقط من دون ذكر منصبها.

هونغ كونغ

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها متخطية عتبة 5%، بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض يدرس تنفيذ ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الكوريّتان

أجرت سيول أوّل اختبار إطلاق لصاروخ فرط صوتي مطوّر محليا، وفق ما أعلن المكتب الرئاسي، بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فرط صوتي متوسط المدى.

وفي الشمال، اشترطت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، على كوريا الجنوبية إظهار "أقصى درجات الاحترام" إذا كانت ترغب في إعادة العلاقات بين شطرَي شبه الجزيرة، بعدما نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عن انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح، الذي أسفر عن إصابة جنود كوريين جنوبيين.

الأمم المتحدة

برزت نائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا، ريبيكا غرينسبان، بوصفها الأوفر حظّا في السباق إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما تصدّرت للمرة الرابعة التصويت الاستطلاعي، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

البرازيل

انضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة طلابية جابت وسط مدينة ريو دي جانيرو؛ احتجاجا على المرشّح الأوفر حظّا في الانتخابات، فلافيو بولسونارو، واحتمال عودة اليمين المتطرّف إلى السلطة في البرازيل، مع انطلاق الحملة الانتخابية لجولة الإعادة.