يصفهم بـ"المأجورين": محتجون يقاطعون ترامب مرارًا خلال تجمع انتخابي في تكساس

محتجون يقاطعون خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا خلال تجمع انتخابي في تكساس لدعم المرشح الجمهوري كين باكستون، فيما أخرجت الشرطة عددًا منهم من القاعة، وسط حملة انتخابية تهيمن عليها قضايا كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والحرب على إيران.

قاطع محتجون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا خلال تجمع انتخابي أقيم مساء الأربعاء في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستون، فيما تدخلت الشرطة لإخراج عدد من المعترضين من القاعة.

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وقام ما لا يقل عن 12 محتجًا بمقاطعة ترامب أثناء إلقاء كلمته، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو عشرة أشخاص أُخرجوا من التجمع. وتكررت المقاطعات خلال الخطاب، ما دفع ترامب في إحدى المرات إلى الابتعاد لفترة وجيزة عن الميكروفون، فيما قابل الحاضرون المحتجين بصيحات استهجان وهتافات "يو إس إيه".

وبدا أحد المحتجين وهو يصوّر نفسه أثناء إخراجه من القاعة، بينما ظهر آخر مرتديًا قميصًا كُتب عليه "أنقذوا كوبا"، في إشارة إلى الجزيرة الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة.

ووصف ترامب المحتجين بأنهم "متظاهرون مأجورون"، وادعى، بعد مقاطعة أخرى، أن "أعداء بلادنا يدفعون لهم الأموال".

President Trump’s campaign rally in San Antonio, Texas, was repeatedly interrupted by protesters on Wednesday, with several demonstrators escorted out by security.



Trump was campaigning for Republican Senate candidate Ken Paxton, repeatedly attacking Democratic rival James… pic.twitter.com/kfE0Gy9fI5 — CBS News (@CBSNews) October 8, 2026

وعندما أُخرج أحد المحتجين الذي كان قريبًا من المنصة، قال ترامب ساخرًا: "إنه يعود إلى والدته، لكن ما لا يعرفه هو أن والدته صوتت لترامب".

وتطرق الرئيس الأميركي خلال كلمته إلى الحرب على إيران والتوترات المرتبطة بها، وقال: "هل تريدون رؤية المشاكل؟ فليضربوا سان دييغو ولوس أنجلوس. لن نسمح بذلك. نحن نحمي مدننا ونحمي بلادنا".

كما اعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد أثمان الحرب على إيران، في وقت باتت فيه كلفة المعيشة وأسعار الطاقة من القضايا البارزة في الحملة الانتخابية.

ويكثف ترامب تجمعاته الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لحشد الناخبين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي سيصوت فيها الأميركيون لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، إلى جانب نحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

وتشير استطلاعات رأي عدة، بحسب التقارير، إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، وسط احتمال خسارته الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، بما قد يفتح الباب أمام رقابة أشد على إدارة ترامب ومساءلتها من جانب السلطة التشريعية.

وتتصدر كلفة المعيشة جزءًا مهمًا من السجال الانتخابي، مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والتصعيد مع إيران، ولا سيما بعد إغلاق طهران مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الضغوط على المستهلكين الأميركيين.