بوتين يعرض وساطة روسية لإنهاء الحرب خلال لقاء مع بيزشكيان

جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للمساعدة في إنهاء الحرب، خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان، الخميس، وسط تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للمساهمة في تسوية الحرب، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس الخميس، في تركمانستان، على هامش قمة إقليمية تنعقد في ظل تصاعد التوترات الدولية وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال بوتين، وفق ما نقلته وسائل إعلام، إن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسوية النزاع، مشيدًا بما وصفه بـ"الجهود الحقيقية" التي تبذلها طهران لإنهائه. وأشار كذلك إلى ما اعتبره تطورًا إيجابيًا في العلاقات الروسية الإيرانية، التي تعززت خلال السنوات الأخيرة على المستويين السياسي والعسكري.

ووصل الرئيسان إلى تركمانستان للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددًا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، ومن المقرر أن تنعقد الجمعة في منتجع أفازا المطل على بحر قزوين.

طهران: واشنطن تعود إلى الهجوم كلما بدأ الحوار

من جانبه، قال بيزشكيان، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن بلاده منخرطة في مسار الحوار، لكنه اتهم الولايات المتحدة بالعودة إلى الهجوم في كل مرة تدخل فيها طهران في مفاوضات معها.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى «إطار نهائي» يضع حدًا للحرب، محذرًا من أن إصرار واشنطن على فرض سياساتها ورؤيتها على الدول الأخرى سيحول دون التوصل إلى حل.

وقال بيزشكيان إن التوصل إلى تسوية لن يكون ممكنًا إذا واصلت الولايات المتحدة اتباع نهج أحادي الجانب.

وتأتي المحادثات الروسية الإيرانية في وقت تشهد فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن حالة من الجمود، بعدما وصف بيزشكيان، في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الجاري، المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها أصبحت "بلا معنى".

وكان بوتين قد أبلغ نظيره الإيراني، خلال اتصال هاتفي جرى الأربعاء، استعداد روسيا للمساعدة في الوساطة من أجل إنهاء الحرب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ترامب يتحدث عن محادثات مثمرة

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن تجري "مناقشات مثمرة" مع إيران، فيما استبعد شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ولم يصدر عن اللقاء الروسي الإيراني ما يشير إلى التوصل إلى اتفاق محدد بشأن آليات الوساطة أو الخطوات العملية لإنهاء الحرب.

وتعززت العلاقات بين موسكو وطهران منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. وفي المقابل، اتهمت كييف ودول غربية إيران بتزويد روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد" وصواريخ قصيرة المدى، فيما وُجهت اتهامات إلى موسكو بتزويد طهران ببيانات استخباراتية لتحديد أهداف مرتبطة بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وكان بوتين وبيزشكيان قد التقيا في أيلول/ سبتمبر الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، كما عقدا لقاءً سابقًا في تركمانستان في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

الحرب في أوكرانيا على جدول الاتصالات الدبلوماسية

بالتوازي مع التحركات المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لا تزال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا متعثرة، وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، الخميس، عن مصدرين أميركيين أن مبعوثين للرئيس الأميركي سيبحثون مع مفاوضين أوكرانيين، خلال لقاء مقرر في ميامي الجمعة، "أفكارًا جديدة" لإنهاء الحرب.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن لقاء بوتين وبيزشكيان يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ثنائية مقررة على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.

وتأسست الرابطة عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، بهدف الحفاظ على الروابط بين الجمهوريات السابقة وتنظيم العلاقات بينها. غير أن عددًا من الدول ابتعد عنها أو انسحب منها لاحقًا؛ إذ غادرتها جورجيا بعد حربها مع روسيا عام 2008، وعلّقت أوكرانيا مشاركتها عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، فيما انسحبت مولدوفا عام 2023 في إطار توجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.