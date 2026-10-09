ترامب يصعّد خطابه المعادي للمسلمين ويستهدف الصوماليين ومرشحًا ديمقراطيًا

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماته على المسلمين والمهاجرين، واصفًا الأميركيين من أصول صومالية في ولاية مينيسوتا بأنهم يشكلون تهديدًا لها، كما هاجم المرشح الديمقراطي المسلم لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبدول السيد، ونعته بـ"لراديكالي المتطرف".

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خطابه المعادي للمهاجرين والمسلمين، بعدما وصف الأميركيين من أصول صومالية في ولاية مينيسوتا بأنهم يشكلون تهديدًا لها، بالتزامن مع هجومه على المرشح الديمقراطي المسلم لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبدول السيد، الذي نعته بـ"الراديكالي المتطرف" و"المتعاطف مع الإرهابيين".

وكتب ترامب، الخميس، عبر منصته "تروث سوشال"، أن مينيسوتا، التي وصفها بأنها كانت ولاية عظيمة، باتت تحت سيطرة المهاجرين الصوماليين، مدعيًا انتشار العنف وجرائم القتل والفوضى فيها، وداعيًا سكان الولاية إلى مواجهة ما وصفه بهذا الوضع. كما حث السلطات المحلية على طلب تدخل الحكومة الاتحادية.

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من مدافعين عن الحقوق المدنية، في ظل سجل من التصريحات التي استهدفت مهاجرين وأقليات، من بينها وصفه سابقًا الصوماليين بأنهم "قمامة".

وربط ترامب مرارًا بين الجالية الصومالية في مينيسوتا وقضية احتيال كُشف عنها عام 2020، تتعلق باختلاس ملايين الدولارات من برنامج لتغذية الأطفال ممول اتحاديًا. وكان عدد من المتهمين في القضية من الأميركيين ذوي الأصول الصومالية.

وفي أيار/ مايو الماضي، حُكم على إيمي بوك، التي كانت تدير المنظمة غير الربحية المتورطة في القضية، بالسجن 41 عامًا، بعد إدانتها بدور رئيسي في المخطط. وبوك ليست من أصول صومالية.

واستخدم ترامب القضية لتبرير حملته ضد الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بما شمل تشديد إجراءات اعتقال المهاجرين وترحيلهم، إلى جانب خطوات تستهدف تقييد برامج الخدمات الاجتماعية.

وردّ المدعي العام في مينيسوتا، كيث إليسون، على تصريحات ترامب بالقول إن الصوماليين في الولاية هم جيران ومكوّن من مكونات مجتمعها، مضيفًا أن مينيسوتا التي يعرفها ويحبها أكبر من خطاب التعصب.

هجوم على مرشح مسلم في ميشيغان

وفي سياق متصل، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبدول السيد، واصفًا إياه بأنه "راديكالي متطرف" و"متعاطف مع الإرهابيين"، في منشور نشره مساء الأربعاء، عبّر فيه أيضًا عن دعمه للمرشح الجمهوري مايك روجرز.

وردّ السيد، الخميس، معتبرًا أن ترامب يحاول استغلال اسمه ودينه لصرف الانتباه عن الأعباء التي يواجهها الأميركيون نتيجة سياساته، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية والرعاية الطبية.

وكان السيد قد تعرّض في وقت سابق لهجمات معادية للمسلمين من شخصيات جمهورية أخرى. ووصف الحزب الديمقراطي في ميشيغان وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطاب ترامب بأنه تعبير عن اليأس والعنصرية.

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. واتهم ديمقراطيون ترامب باستخدام خطاب يستهدف المهاجرين والأقليات لصرف الانتباه عن تداعيات سياساته الداخلية.

وسبق لترامب أن روّج ادعاءات كاذبة بشأن مهاجرين من هايتي في ولاية أوهايو، زاعمًا أنهم يأكلون الحيوانات الأليفة، كما استخدم كلمة "فلسطيني" في سياق مهين.