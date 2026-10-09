ممداني يطالب ترامب بسحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من نيويورك

أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، عزمه مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك في المدينة، وذلك عقب إصابة رجل بالرصاص خلال مشادة مع عناصر اتحاديين في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس.

قال رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، مساء أمس الخميس، إنه سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك الاتحادية من المدينة، وذلك غداة إصابة رجل بالرصاص خلال عملية نفذها عناصر الجهاز.

وأفادت شرطة نيويورك بأن الرجل أُصيب بالرصاص قرابة الساعة الرابعة عصرًا، خلال مشادة مع عناصر اتحاديين في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس.

وأكد ممداني ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، لاحقًا، أن إطلاق النار وقع خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك، التي تتولى تطبيق حملة ترامب المشددة ضد الهجرة.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن العناصر كانوا يحاولون توقيف "مهاجر غير نظامي من جمهورية الدومينيكان"، مدان سابقًا بالسرقة، وله سوابق تشمل الاعتداء والسطو وحيازة المخدرات والأسلحة.

وأضاف المتحدث أن عناصر الإدارة قدموا الإسعافات الأولية للمصاب فورًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وكانت الوزارة قد ذكرت، في بيان أولي، أن المستهدف تربطه صلات بعصابة دومينيكانية، لكنها أصدرت لاحقًا بيانًا معدّلًا حذفت منه هذه الإشارة.

وقال ممداني إن طفلًا يبلغ خمس سنوات كان داخل السيارة لحظة وقوع الحادث، واصفًا ما جرى بأنه "وضع خطير للغاية وغير مقبول".

وأضاف أنه سيطالب ترامب، خلال محادثتهما المرتقبة، بإنهاء جميع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك في المدينة، قائلًا: "لن أقف مكتوف اليدين فيما يروّع عناصر الإدارة مجتمعاتنا".

وكان ترامب قد وجّه انتقادات حادة إلى ممداني قبل توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، غير أن العلاقة بينهما شهدت لاحقًا تقاربًا غير متوقع.