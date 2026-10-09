موجز أنباء العالم الجمعة

تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، فيما تتواصل التحركات بشأن الحرب على إيران، بالتزامن مع تبادل إثيوبيا وإريتريا الاتهامات وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، وحذرت الأمم المتحدة من افتقار أهالي غزة إلى مأوى مع اقتراب الشتاء.

من العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات على مصنع (Gettyimages)

أعلنت السعودية، الجمعة، مقتل ثلاثة من مواطنيها بهجومين على مطار الرياض الخميس، ما يرفع إلى ستة عدد القتلى في المملكة هذا الأسبوع مع تصاعد هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على بناها التحتية.

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أفاد مصدر إقليمي، الجمعة، بأن السعودية تستبعد أي تهدئة مع الحوثيين، قبل استعادة الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية.

أفاد مصدر عسكري في ألوية العمالقة التي تقاتل مع القوات الحكومية اليمنية، بأن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة مع الحوثيين في منطقة باب المندب مدعومين بغارات سعودية، فيما أعلن سفير المملكة لدى اليمن بأن قواته "طهرت" المضيق الإستراتيجي.

باكستان

أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية، أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين، مشددة على أن مهمتها دفاعية حصرا.

الولايات المتحدة/ إيران/ روسيا

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، وتحدث عن "نقاشات مثمرة" مع طهران.

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للمساعدة على وقف الحرب في الشرق الأوسط عند لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان لإجراء محادثات تسبق قمة إقليمية تستضيفها تركمانستان.

اعتبر الرئيس الإيراني، أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، يبقى رهن إجرائها في غياب "الضغط والتهديدات".

جوائز نوبل

مُنحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي (85 عاما)، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

إثيوبيا/ إريتريا

تبادلت إثيوبيا وإريتريا الاتهامات، بعدما ندّدت أديس أبابا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتوغّل قوات إريترية في إقليم تيغراي وأعلنت تمسّكها بحق الدفاع عن النفس، في حين اتهمتها أسمرة بشنّ "حرب عدوانية غير مبرّرة"، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين البلدين مع تجدّد المعارك في شمال إثيوبيا.

وأفاد شهود بأن قوات متمردي تيغراي، التي تقاتل الجيش الفدرالي الإثيوبي منذ أكثر من أسبوعين، انسحبت من مدينتين في شمال الإقليم قرب إريتريا.

الولايات المتحدة

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تعليق منح موظفي شركة "مايكروسوفت" تصاريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، متهما إياها بإساءة استخدام النظام، الأمر الذي نفته الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا.

فرنسا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح.

روسيا/ إيران/ أوكرانيا

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها أحبطت حملتَي تأثير معلوماتي مرتبطتَين بروسيا وإيران استخدمتا منصة "تشات جي بي تي" لإنشاء هويات صحافية وهمية وتشغيل "مركز أبحاث" بهدف الترويج سرّا لدعاية مناهضة لأوكرانيا.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عمليات تصليح عاجلة تجري في أوكرانيا عقب ضربات روسية استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.

أدى هجوم بالطيران المسير الأوكراني إلى إلحاق أضرار بمركز بيانات تابع لشركة "ياندكس" الروسية العملاقة للتكنولوجيا، حسبما أعلنت الشركة الجمعة، في ثاني ضربة تستهدف منشآتها خلال يومين.

الأمم المتحدة/ غزة/ أميركا

قالت الأمم المتحدة إن جميع أهالي قطاع غزة تقريبا، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع عاما رابعا في ظلّ قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بحرب الإبادة.

اعتبرت الأمم المتحدة، أن قرار المسؤولين الأميركيين بث إعدام نضال حسن المدان بالقتل مباشرة على الإنترنت قد يرقى إلى التعذيب.

التجارة العالمية

يستمر نمو التجارة العالمية في العام 2026 بعد تحقيق أرقام قياسية في العام السابق، بحسب ما جاء في تقرير للأمم المتحدة.

تركيا

حذر الحزب الحاكم في تركيا المعارضة، بعدما أثارت تساؤلات حول تورط وزيرين في أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار، فيما أوقفت صحافيين اثنين على خلفية منشورات تتعلق بهذه الفضيحة.

نيويورك

قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إنه سيطلب من ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة، غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي.

البرازيل

حصل مرشّح اليمين المتطرّف فلافيو بولسونارو الخميس على دعم أوغوستو كوري، الذي حلّ في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما يعزّز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالا بالمرشح للرئاسة البرازيلية فلافيو بولسونارو ودعاه إلى زيارة إسرائيل، بهدف "تجديد الصداقة العميقة" بين البلدين.

فرنسا

تستضيف دور السينما الفرنسية عروضا للفيلم الوثائقي "نازا" الذي يظهر تعمد الجيش الإسرائيلي قتل أعداد كبيرة من المدنيين في غزة، بموجب تصريح استثنائي يتيح إقامة 500 عرض، قبل إتاحته مجانا عبر الإنترنت في تشرين الثاني/ نوفمبر.