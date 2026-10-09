واشنطن تعتزم بثّ إعدام نضال حسن مباشرة عبر الإنترنت

يعتزم الجيش الأميركي بثّ إعدام نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصًا في قاعدة فورت هود عام 2009، مباشرة عبر الإنترنت في 3 كانون الأول/ ديسمبر، بعد مصادقة الرئيس ترامب على تنفيذ الحكم رميا بالرصاص، في سابقة هي الأولى.

الرائد نضال حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأميركي والمدان في قضية إطلاق النار بقاعدة فورت هود، في صورة توقيف التُقطت بعد نقله إلى سجن مقاطعة بيل في ولاية تكساس، في 9 نيسان 2010 (Getty Images)

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن الجيش يعتزم بثّ عملية إعدام نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصًا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009، مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، بعد مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ الحكم، بناء على توصية وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وكان هيغسيث قد أعلن عزمه جعل عملية الإعدام علنية، معتبرًا أن تنفيذ الحكم في موقع إطلاق النار يحمل رسالة بشأن عواقب هذه الجرائم، فيما قال إن الجمهور سيتمكن من مشاهدة العملية.

وأُدين حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأميركي، عام 2013، بعد إطلاقه النار داخل منشأة طبية في القاعدة العسكرية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة آخرين. وأُصيب حسن برصاص الشرطة خلال اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بشلل جزئي واستخدامه كرسيًا متحركًا.

وبحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها فرق عسكرية أميركية تعود إلى عام 1945، ما يجعل تنفيذ الحكم بحق حسن، في حال إتمامه، الأول من نوعه منذ ذلك الحين.