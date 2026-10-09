واشنطن تعلق عقوباتها: ترامب وبوتين يتفقان على توريد الديزل الروسي للأسواق

اتفق ترامب وبوتين على ضخ ملايين الأطنان من الديزل الروسي في الأسواق الأميركية والعالمية على مدى أشهر، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على الديزل الروسي مؤقتا.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في الأسواق الأميركية والعالمية على مدى أشهر، بعد "محادثة مثمرة للغاية".

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وكتب ترامب على وسائل التواصل "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال تشرين الثاني/ نوفمبر ومليون طن مباشرة بعدها. علاوة على ذلك، وبحسب حالة مصافي التكرير لديها، ستضخ روسيا ثلاثة ملايين طن من الديزل بسرعة".

وأضاف "إن أسعار الديزل بالنسبة للأميركيين، بل وللعالم بأسره، ستنخفض بسرعة وبمعدلات قياسية! فتوفير أسعار أقل للأميركيين، ولا سيما لمزارعينا ومربي الماشية وسائقي الشاحنات الرائعين، يمثل أولويتي القصوى".

وفي المقابل، أكد بوتين لترامب، أن روسيا مستعدة "لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط" في ظل أزمة أسعار الوقود.

وأفاد الكرملين عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين بأن "الجانب الروسي أعاد تأكيد استعداده لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط ومنتجات نفطية"، مؤكدا إعلانا صدر قبيل ذلك عن ترامب.

يدرك الرئيس الأميركي أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين، قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويخشى الحزب الجمهوري فقدان السيطرة على الكونغرس في هذه الانتخابات.

وفي ظل العقوبات المفروضة على صادرات روسيا من المحروقات، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها منحت ترخيصا مؤقتا لطرح هذه المنتجات في السوق.

ومن جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي، معتبرا أن الاتفاق المُعلن مع موسكو بشأن توريد النفط يمثل قرارا "مخزيا" ويعكس "ضعفا" من جانب واشنطن.

وقال زيلينسكي للصحافيين "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخزٍ من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف"، وذلك فيما يزور وفد أوكراني الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت للقاء مبعوثي ترامب.

ويتزامن إعلان ترامب مع استئناف المحادثات في فلوريدا يومي الجمعة والسبت بين الأميركيين والأوكرانيين، وهي محادثات دُعي إليها الأوروبيون، بشأن تسوية النزاع مع روسيا.