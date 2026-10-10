بوتين أطلع ترامب على موقف إيران من اتفاق سلام محتمل

المتحدث باسم الكرملين: "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للنزاع".

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

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وأوضح الكرملين، أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما الجمعة، من دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأميركي عليه.

وتشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع مع إيران المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، والذي اندلع إثر حرب أميركية إسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير، جمودا منذ الصيف.

والتقى بوتين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة إقليمية في تركمانستان هذا الأسبوع، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للتوسط بهدف إبرام تسوية تنهي الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، إنه "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للنزاع".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أبرمتا في حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، قبل أن تنهار في تموز/ يوليو بفعل تجدد الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، ورد واشنطن عليها من خلال ضربات هجومية.

ولم تسفر المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أي اختراق.