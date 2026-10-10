موجز أنباء العالم السبت

تتصاعد المواجهات في اليمن مع تقدم القوات المدعومة من السعودية نحو مضيق باب المندب، فيما تواصل إسرائيل هجماتها على غزة، وأرجأ محمود عباس الانتخابات الفلسطينية إلى أيلول/ سبتمبر 2027. وفي أوكرانيا، قُتل 11 شخصا على الأقل في ضربات روسية.

أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية، بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الإستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد.

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وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات سعودية على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، عملية واسعة ضد الحوثيين. وقال المتحدث الرسمي باسمه تركي المالكي على "إكس": "ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية".

غزة

استشهد ستة فلسطينيين بينهم طفلة في هجمات إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية السبت، تزامنا مع مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار الهش في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

الضفة

أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في أيلول/ سبتمبر 2027.

روسيا/ أوكرانيا

قُتل 11 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في ضربات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا السبت؛ وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الضربات الروسية التي تعرّضت لها بلاده السبت، هي وسيلة موسكو "لشكر" واشنطن على اتفاق الديزل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الجمعة – السبت.

في الموازاة، أعلن الكرملين أن الرئيس الأميركي عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكاره لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى "بتفهم" الاقتراحات الأميركية؛ من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إسبانيا

تنطلق الحملة الانتخابية في إسبانيا، السبت، بعقد أول التجمعات الانتخابية لكل من بيدرو سانشيز ومنافسه المحافظ ألبرتو نونييز فييخو، فيما لا تزال البلاد تحت وقع وفاة ماريكارمن أباسكال المسنة والتي باتت رمزا لأزمة السكن.

البرازيل

أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق ضريبة البنزين لمدة شهر، وذلك قبل أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو.

الصين

اعتبرت بكين، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي "التصعيد" في مختلف النزاعات بينهما، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

الولايات المتحدة

شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطط بث مباشر لوقائع إعدام نضال حسن المدان بالقتل، وسط تصاعد الاستياء من المقترح في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

إلى ذلك، أبدى ترامب استياءه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" باسم الفائزة بالجائزة القاضية نافي بيلاي.

تراجعت شدة العاصفة "إيساياس"، إذ تحولت من إعصار إلى عاصفة ما بعد مدارية بعد ملامستها اليابسة في فلوريدا، وفق ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير السبت، وذلك بعدما ضربت ساحل خليج المكسيك مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

بنما

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجات بنما الجمعة، ما أدى إلى انهيار مبان وطرق في وسط البلاد وإصابة 27 شخصا على الأقل؛ من دون تسجيل أي وفيات.

الهند

اعتقلت الشرطة الهندية في نيودلهي رئيس "حزب الصراصير" قبيل تظاهرة كبيرة غير مرخصة دعا إليها للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات؛ بحسب ما أعلن الحزب.

المكسيك

قتل صحافي مستقل في جنوب المكسيك، على ما أفادت منظمة "أرتيكولو 19" المدافعة عن الصحافيين، ما يرفع إلى تسعة عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ مطلع السنة في هذا البلد.

تايوان

صرح زعيم تايوان بأن بلاده تهدف إلى "منع نشوب حرب" من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي، في ظل لجوء الصين إلى الضغط العسكري لتأكيد مطالباتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

كوريا الجنوبية

عاد سفير كوريا الجنوبية لدى أوكرانيا إلى بلاده السبت، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في سيول، في ظل تفاقم الخلاف الدبلوماسي بشأن نقل أسيري حرب كوريَين شماليَين إلى سيول.

الصين

قضت محكمة صينية بسجن رئيس بلدية ووهان السابق في وسط الصين 14 عاما بعد إدانته بتلقي رشى في صفقات تجارية.