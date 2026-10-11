إيران: واشنطن ردت على مقترحنا وقبلت بعض شروطنا بشأن هرمز ولا يزال بعضها غير واضح

أكد أمين الأمن القومي الإيراني أن رد واشنطن على شروط طهران بشأن هرمز "غير كاف"، متوعدا بإبقاء المضيق مغلقا. بالتزامن، أعلن الحرس الثوري تضرر أربعة ناقلات بألغام بحرية، مهددا باستهداف أي سفينة تعطل نظام ملاحتها.

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن الرد الأميركي على المقترح الإيراني المتعلق بمضيق هرمز "غير كافٍ"، مشيرا إلى أن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما لا تزال مسائل أخرى غامضة وتتطلب إيضاحات.

وقال: "قبل أسبوعين أبلغنا واشنطن شروطنا وقلنا إن مضيق هرمز لن يُفتح، ولن نتفاوض دونها".

وأضاف رضائي: "الأميركيون ردوا على مقترحنا وقبلوا بعض شروطنا، ولا يزال بعضها الآخر غير واضح".

وتابع: "نعتبر رد الأميركيين على مقترحنا غير كاف، وعليهم توضيح مسائل لا تزال غامضة".

وشدد على أن المضيق لن يُفتح ولن تُجرى أي مفاوضات من دون الاستجابة لتلك الشروط.

وقال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعمد إلى "تهريب النفط بالاستعانة بقطاع طرق في المياه الساحلية الصخرية لسلطنة عمان".

وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز ستستمر إلى أن تصل الولايات المتحدة إلى قناعة تامة بأن الحل العسكري لا يمثل خيارا حقيقيا.

وميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني، وقوع انفجار وحريق في ناقلة نفط عملاقة مخالفة إثر اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ثلاث ناقلات نفط ارتطمت بألغام بحرية، "أثناء عبورها مسارا غير مصرح به" في المنطقة، منذ يوم أمس.

وشدد الحرس الثوري على أن أي سفينة تقوم بإيقاف عمل أنظمة ملاحتها أثناء عبور المضيق ستُصنف فورا على أنها "سفينة معادية"، وسيتصدى لها بحزم.