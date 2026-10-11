موجز أنباء العالم الأحد

يتصدر الهجوم الدامي على مطار العاصمة الرياض وتداعياته أنباء العالم، إذ أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، كما أصدر الحوثيون الذي يقفون وراء الهجوم تحذيرًا عامًّا من استخدام المطار، ويصحب الحادثة تصريح أميركي باحتمال مهاجمتهم للحوثيين.

تواصل حادثة استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تصدّر أنباء العالم اليوم الأحد، كما تبرز تطورات جديدة في شأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أهم التطورات السياسية والبيئية من مناطق مختلفة حول العالم.

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استهداف المطار في العاصمة السعودية

حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية، في تهديد جديد للمملكة بعد الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي الأكثر دموية منذ عقد إذ أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.

وإثر هذا الهجوم مدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه الأحد، بحسب ما أفاد مصدر رفيع في قطاع الطيران.

إلى ذلك، أعلنت السفارة السعودية في الكويت توفيرها حافلات لإعادة مواطنيها ممّن ألغيت رحلاتهم إلى الرياض بعد الهجوم.

وقد أثار الهجوم الدامي على مطار العاصمة السعودية موجة إدانات واسعة حول العالم، سواء عربية أو غربية.

وأعلنت السفارة الأميركية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض.

إيران

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام رجل بعد إدانته بقتل شرطي دهسًا خلال اشتباكات وقعت قبل أربع سنوات.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا وقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات وجهها إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكان ترامب قال السبت إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك.

من جهتها، أعلنت شركة التكنولوجيا الروسية العملاقة "ياندكس" أن هجومًا بطائرة مسيّرة أوكرانية ألحق أضرارًا بمركز بيانات تابع لها في شرق العاصمة.

تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 27؛ في حادثة انقلاب حافلة بعد اصطدامها بشاحنة في غرب البلاد.

إثيوبيا

حطّت طائرة تنقل رئيس جهاز الاستخبارات الإثيوبي، رضوان حسين، الأحد في ميكيلي، مع استئناف الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيغراي بعد تعليقها أسبوعين بسبب تجدد المعارك في شمال إثيوبيا.

جيبوتي

قُتل 109 مهاجرين على الأقل، بينهم 15 طفلًا، وفُقد نحو 116 آخرين إثر غرق قارب كان يقل 305 أشخاص قبالة سواحل جيبوتي ليل الثامن إلى التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.

إسبانيا

أخلت السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة، قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في المكان.

الفاتيكان

أعلن البابا لاوون الرابع عشر أنه سيخضع "في الأيام المقبلة" لعملية جراحية، لإزالة ورم في رئته اكتُشف "في مرحلة مبكرة جدًّا".

بولندا

أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء، دونالد توسك، ووزير الدفاع، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، لمحاولة اغتيال.

الهند

أفرجت السلطات الهندية عن قادة "حزب الصراصير"، غداة اعتقالهم بهدف إحباط احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات، بحسب ما أعلنت محاميتهم.

باكستان

أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى ولاياتها الشمالية، عقب تظاهرات معارضة وأعمال شغب شهدها شمال غربي البلاد.

ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.

الولايات المتحدة الأميركية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة العدل الأميركية تحقق بشأن خمس شبكات تلفزيونية؛ بعدما علقت لفترة وجيزة تغطيتها المشتركة لأنشطة الرئيس دونالد ترامب.

المكسيك

اشتدّ الإعصار "سيمون" ليصبح عاصفة قوية من الفئة الرابعة خلال اجتياحه الساحل الغربي للمكسيك حيث يتوقع أن يبلغ اليابسة، أو يمر بمحاذاة ساحل وسط غرب المكسيك، وذلك وفقًا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

البرازيل

اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها.