معطيات: 10 هجمات على 5 مطارات سعودية تقتل 19 شخصًا خلال أسبوع

تعرّضت خمسة مطارات سعودية لعشرة هجمات منذ الإثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين، وألحقت أضرارًا بالمرافق والطائرات، فيما علّق مطار الملك خالد الدولي بالرياض عملياته مؤقتًا، وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين.

تعرضت 5 مطارات سعودية إلى 10 هجمات منذ الإثنين الماضي حتى مساء الأحد، أدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة مئات آخرين، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

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وكان مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الأكثر تعرضا للهجمات بواقع 5 هجمات، ما أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية فيه مؤقتا، فيما توزعت الهجمات الخمس الأخرى على مطارات الملك فهد الدولي بمنطقة الدمام، وأبها الدولي، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بمنطقة جازان، ونجران الدولي، بواقع هجوم واحد لكل مطار إلا مطار الملك فهد الدولي بالدمام، الذي هوجم ثانية هذا المساء.

إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة لهجوم جديد، فيما تتواصل عمليات تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.

وقالت الهيئة في بيان إن مطار الملك فهد الدولي بالدمام تعرض لاعتداء مساء الأحد، في ظل ما وصفته بـ"استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة".

وأوضحت أن العمل جار لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه البيانات وفق رصد أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، والخطوط الجوية السعودية، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، وسفارة الهند بالرياض.

5 هجمات على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر: مقذوف مجهول وحريق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تعرض صالة المسافرين رقم 4 بالمطار لاعتداء بمقذوف مجهول، تسبب في اندلاع حريق.

ولم يحدد التحالف طبيعة المقذوف أو الجهة التي أطلقته، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وقوع إصابات جراء الاعتداء، دون تحديد حصيلتها.

وأضافت الهيئة أن العمل جار لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: 13 قتيلا و308 مصابين

تعرض المطار لهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، بينهم حالات حرجة، وفق حصيلة أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، دون تحديد طبيعة الهجوم أو نوع السلاح المستخدم.

وأوضحت الهيئة أن القتلى هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين، بينهم اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من كل من الجنسيات الأميركية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية.

ولاحقا، أعلنت سفارة الهند بالرياض وفاة أحد مواطنيها متأثرا بإصابته في الهجوم، لترتفع حصيلة القتلى إلى 13 شخصا.

وكانت الهيئة أعلنت، مساء السبت، تعليق العمليات التشغيلية بالمطار مؤقتا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الخميس 8 تشرين الأول/ أكتوبر: هجومان ومقتل 3 سعوديين

تعرض المطار لهجومين، استهدف الأول مرافقه، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الهجومين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة، فضلا عن وقوع أضرار مادية.

ولم تحدد الهيئة طبيعة الهجومين أو الأسلحة المستخدمة فيهما، كما لم تعلن العدد الإجمالي للمصابين.

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن إحدى طائراتها تعرضت لأضرار في أثناء توقفها على الأرض، دون وجود ركاب على متنها.

وكشفت الشركة أن الطيار، حمود علي الكلثمي، كان بين القتلى الثلاثة الذين سقطوا في الهجومين.

الأربعاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر: مقتل سوداني وإصابة 8 أشخاص

تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم استهدف مرافقه، وأسفر عن مقتل مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص، بينهم 5 مواطنين سعوديين ومقيمان مصريان ومقيم باكستاني، وفق الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

5 هجمات على مطارات أخرى

وخلال الفترة ذاتها، تعرضت 4 مطارات سعودية أخرى لهجمات استهدفت مرافقها أو محيطها، وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين.

الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر: استهداف مطار الدمام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، تعرض مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة لهجوم جديد، فيما تتواصل عمليات تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.

وقالت الهيئة في بيان إن مطار الملك فهد الدولي بالدمام تعرض لاعتداء مساء الأحد، في ظل ما وصفته بـ"استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة".

وأوضحت أن العمل جار لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر: مقذوف قرب مطار الدمام

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ولم يحدد التحالف الجهة التي أطلقت المقذوف، أو ما إذا كان الحادث أسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر: قتيلان و28 مصابا في أبها

تعرض مطار أبها الدولي لهجوم استهدف مرافقه، وأسفر عن مقتل مقيمين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 شخصا.

ووفق الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، شملت الإصابات مواطنين ومقيمين، بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وتراوحت بين الطفيفة والبليغة.

الإثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر: هجومان على مطاري جازان ونجران

تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي جنوبي السعودية لهجومين استهدفا مرافقهما.

ووفق بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أسفر الهجومان عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية.

وأوضحت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الهجومين فور وقوعهما، دون تحديد عدد المصابين في كل مطار أو طبيعة الأسلحة المستخدمة.

تصعيد عسكري متواصل

ولم تحدد الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بياناتها الجهة المنفذة للهجمات على المطارات الخمسة، غير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة اتهم الحوثيين بالوقوف وراء بعضها، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت مواقع داخل السعودية بينها مطارات.

وجدد الحوثيون، الأحد، تحذير شركات الطيران والمسافرين والعاملين من استخدام المطارات السعودية، باستثناء المطارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي الهجمات ضمن تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين منذ تموز/ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة.