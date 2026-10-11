109 قتلى و116 مفقودًا في غرق قارب مهاجرين قبالة جيبوتي

أسفر انقلاب قارب كان يقل نحو 350 مهاجرًا من جيبوتي إلى اليمن عن مصرع 109 أشخاص على الأقل، بينهم 15 طفلًا، وفقدان أكثر من 116 آخرين، فيما نجا أكثر من 80 شخصًا جميعهم إثيوبيون.

لقي 109 مهاجرين على الأقل، بينهم 15 طفلًا، مصرعهم، فيما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 350 شخصًا خلال رحلة من جيبوتي إلى اليمن، بينما نجا أكثر من 80 شخصًا من الحادث.

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وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، استنادًا إلى شهادات ناجين، أن القارب انقلب ليل 8 – 9 تشرين الأول/ أكتوبر قبالة ساحل مدينة أوبوك، شمالي جيبوتي، مشيرة إلى أن فرقها تعمل إلى جانب السلطات المحلية لتقديم المساعدات الطارئة.

وأوضحت المنظمة أن جثامين الضحايا الـ109 التي جرى انتشالها تعود إلى 52 رجلًا و42 امرأة و15 طفلًا، بينهم تسع فتيات وستة فتيان. ونجا أكثر من 80 شخصًا من غرق القارب، وجميعهم مواطنون إثيوبيون، فيما لم تتضح بعد جنسيات جميع الضحايا والمفقودين.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، ألكسندر كواساك: "إنها خسارة مروعة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو لا تزال تجهل مصير أقاربها".

وأضاف أن الحادث يمثل "تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طريق الهجرة هذا سعيًا وراء فرص اقتصادية".

ويستخدم مهاجرون هذا المسار البحري لعبور مضيق باب المندب من القرن الإفريقي باتجاه اليمن، على أمل مواصلة رحلتهم لاحقًا إلى دول الخليج.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الفقر وانعدام الأمن والتداعيات المتزايدة للتغير المناخي تدفع كثيرين إلى خوض هذه الرحلة، رغم تصاعد الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط.

وتتواصل عمليات التعامل مع تداعيات الحادث والبحث عن المفقودين، في ظل بقاء أكثر من 116 شخصًا مجهولي المصير بعد أيام من غرق القارب.