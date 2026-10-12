إيران تعرض الوساطة بين السعودية والحوثيين

عرضت إيران المساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على منشآت سعودية وتكثيف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر. وتأتي المبادرة وسط تحركات دبلوماسية متوازية ومخاوف من اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة.

أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لتقديم المساعدة في إطلاق حوار بين السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحثا خلاله التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة لاحتوائه.

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية في ظل تصاعد التوترات العسكرية، فيما أفادت الخارجية الإيرانية بأن عراقجي أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع، محذرا من أن مواصلة النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنهما زيادة تعقيد الأزمة. وشدد على أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.

ويأتي التحرك الإيراني في ظل استمرار الهجمات المنسوبة إلى الحوثيين على منشآت مدنية داخل السعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها، وما رافقها، وفق المعلومات الواردة، من خسائر بشرية وأضرار مادية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، تلقى بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليباند، تناول الاعتداءات المنسوبة إلى الحوثيين والتطورات الإقليمية.

وأكد ميليباند إدانة بلاده للهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية والمنشآت المدنية، معربا عن تضامن بريطانيا مع السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالاً من نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي أدان بدوره الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة بأسرها.

وفي تطور آخر، دعت السفارة الأميركية في السعودية موظفي الحكومة الأميركية العاملين في المملكة إلى الحصول على تصريح خاص قبل استخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك مطاري جدة والدمام، في خطوة تأتي وسط المخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بالتصعيد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، مساء الأحد، إجراء اتصال بين بن فرحان وعراقجي لبحث التصعيد الإقليمي والجهود المبذولة بشأنه، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الجهود أو النتائج التي أسفر عنها الاتصال.

وفي السياق الميداني، أعلن التحالف بقيادة السعودية، مساء الأحد، تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم جديد، بعدما أصاب مقذوف مجهول صالة المسافرين رقم 4، ما أدى إلى اندلاع حريق باشرت السلطات العمل على إخماده.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار.

ويتزامن هذا التصعيد مع تجدد الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف والقوات الحكومية اليمنية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء وتعز ومحيط باب المندب، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية.