موجز أنباء العالم الإثنين

تصاعدت الهجمات الحوثية ضد السعودية وإغلاق تعز، مع تحركات دولية حازمة بلبنان وتركيا. روسيا ترفض هدنة أوكرانيا والأوروبي يعاقبها، بينما تشهد الكوريتان توترا صاروخيا. ألمانيا تواجه أزمة حكومية، وأميركيان يفوزان بنوبل للاقتصاد، والفقر العالمي يسجل ارتفاعا تاريخيا.

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن الرياض تواجه "اختبارا حقيقيا" عقب سلسلة هجمات دامية شنها الحوثيون في اليمن ضدها، عادّا أن هذه التطورات تستوجب ردا "جديا".

ودعا مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، دول الخليج إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بينها، مع تعرض السعودية لهجمات متواصلة يشنها الحوثيون في اليمن، ولا سيما على مطار الرياض، حيث قُتل 18 شخصا على الأقل.

وأعلنت السعودية، تمديد تعليق عمل مطار الرياض بعد الذي تعرّض في الأيام الأخيرة لهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران.

ودعت السفارة الأسترالية في السعودية، مجددا، مواطنيها في الرياض إلى "لزوم أماكنهم" و"البقاء في الداخل"، بعد سلسلة الهجمات الدامية.

وأعربت إيران عن "قلقها الشديد" إزاء تصاعد الهجمات بين الحوثيين والسعودية، مؤكّدة استعدادها لـ"تسهيل الحوار بين طرفي" النزاع.

ونددت الصين بهجمات الحوثيين، وأعربت عن "قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع".

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، مدفوعة بالهجمات التي تبناها الحوثيون في اليمن على مطارات ومنشآت للطاقة في السعودية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعز

تمكّن الحوثيون من خلال سلسلة هجمات نفّذوها الليلة الماضية، من إغلاق كل مخارج تعز في جنوب غرب اليمن، مشدّدين بذلك الخناق على المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية في الجانبين.

بيروت

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، بعد ضبط القوات الأمنية شحنة متفجرات أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة، يشتبه بارتباطها بحزب الله.

بروكسل

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو "أسوأ ما يمكن تقديمه" للشعب الفلسطيني.

موسكو/ وارسو/ بروكسل

امتنعت روسيا عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق من هذا النوع.

وأعلن الكرملين، الإثنين، بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكّن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضا دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى شهرين من أجل الحملة الانتخابية.

وأكّد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أن بلاده سترّد ما لم توافق موسكو على "هدنة للطاقة" أعلن عنها الرئيس الأميركي من جانب واحد نهاية الأسبوع.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيرحب بهدنة في الضربات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا "عند صمودها"، تعقيبا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مثل هذه الهدنة.

إلى ذلك، أقرّ الاتحاد الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

بروكسل

يوجّه القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، تحذيرا إلى روسيا، عبر عرض "نظريته للنصر" في مواجهة أيّ هجوم محتمل خلال مؤتمر أمني، في ظلّ تزايد المخاوف من التهديد الذي تمثّله.

أنقرة

أكدت الاستخبارات التركية إخلاء حزب العمال الكردستاني أربع قواعد في شمال العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، في خطوة هامة في مسار عملية السلام.

باريس

تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية، في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف أيلول/ سبتمبر.

أثيوبيا

دخلت القوات الفدرالية الإثيوبية وحلفاؤها بلدة رئيسية في إقليم تيغراي بشمال البلاد قرب الحدود مع إريتريا عقب انسحاب المتمردين منها من دون قتال، وفق ما أفاد سكان.

سيول

أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ بالستية قبالة ساحلها الشرقي، في ظلّ تصاعد التوتّر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمَين أرضيَّين على حدودهما الشديدة التحصين.

طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام رجل دانته بتقديم المساعدة في هجوم دام على مركز للشرطة وهجمات أخرى.

سيدني

ندد مدير مركز إسلامي في مدينة ملبورن الأسترالية بما وصفها بأنها "اتهامات كاذبة"، بعدما ربطت النيابة العامة الإماراتية بين مركزه ومساعد طيار يُشتبه في مهاجمته قائد طائرة خلال رحلة لشركة "فلاي دبي" إلى إسرائيل نهاية الشهر الماضي.

بيشاور

أوقفت السلطات الباكستانية المئات من أعضاء حزب رئيس الحكومة السابق المسجون عمران خان، بعد إعلانها حال الطوارئ في ولاية بشمال البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة.

برلين

يواجه ائتلاف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أزمة جديدة عقب إعلان وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، استقالتها من الحكومة بشكل مفاجئ الإثنين، منددة بـ"الهجوم" الذي قالت إنها تعرضت له من حزبه.

لندن

قال رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنم، الإثنين، إنه من "الواضح" أن روسيا تدخّلت في استفتاء بريكست الذي أجرته المملكة المتحدة عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

تايوان

أعلن وزير الدفاع التايواني، أن الجزيرة ستراقب "عن كثب" مناورات بالذخيرة الحية تعتزم الصين إجراءها قبالة سواحلها هذا الأسبوع.

بكين

أعلنت الصين فرض عقوبات على وزيرين من باراغواي وبليز بسبب العلاقات الدبلوماسية التي تربط بلديهما بتايوان.

نيجيريا

قُتل 24 شخصا، بينهم ثمانية جنود وشرطي في هجومين منفصلين شنت أحدهما عصابة مسلحة والآخر أفراد يشتبه في انتمائهم إلى جماعة مسلّحة، في شمال غرب نيجيريا ووسطها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد سكان وعاملون في مجال الإغاثة.

ستوكهولم

فاز الأميركيان روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما بشأن كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحدّ من التقلبات التي تربكه.

واشنطن

سجل المؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1,2 مليار نسمة، وفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.