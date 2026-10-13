ترامب يتحدث مع بن سلمان: نقدم المعلومات الاستخبارية للسعودية وقد أطلب من تركيا التدخل

تحدث ترامب مع بن سلمان وقال إن بلاده تقدم المعلومات الاستخبارية للسعودية، مشيرا إلى أنه قد يطلب من تركيا التدخل. فيما رد على سؤال بشأن موقفه من الانتخابات الإسرائيلية قائلا: "قد أفعل شيئا".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بين الرياض والحوثيين.

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وقال ترامب "نساعد السعودية بالمعلومات الاستخبارية لأننا نريد لهذه الحرب أن تنتهي"، مضيفا أن "الحوثيين يتصرفون بشكل سيئ للغاية. ربما أطلب من تركيا التدخل".

وأضاف "اعتقدت أنهم تعلموا الدرس قبل عام عندما قصفناهم بشكل عنيف للغاية، ثم أوقفنا الهجمات بناء على طلبهم، وهم يحاولون عمدا رفع أسعار النفط، على الأرجح قبيل الانتخابات الأميركية، وهذا أمر غير مقبول".

وتابع ترامب "لقد التزموا الصمت لفترة طويلة، لكنهم ظهروا مجددا الآن، على الأرجح بإيعاز من إيران، وهي دولة فاشلة، لا تملك بحرية ولا سلاحا جويا، ويعاني اقتصادها من أسوأ وضع في العالم، مع تضخم يبلغ 301%".

وردا على سؤال بشأن موقفه من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أجاب "لم نفكر بذلك حتى الآن، وربما أفعل شيئا بخصوص الانتخابات الإسرائيلية".

فيما تحدث أيضا عن إيران قائلا "سنتخذ قرارا قريبا جدا. إيران دولة فاشلة وليس لديها اقتصاد ولا تدفع رواتب جنودها".