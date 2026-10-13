تصعيد بين واشنطن وطهران وتوتر متزايد حول مضيق هرمز

تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، في ظل تبادل التهديدات والتحركات العسكرية وتصاعد التوترات البحرية، بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية والدولية لاحتواء التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، متوقعا انهيار أسعار النفط بشكل كبير بعد انتهائها، وذلك في اليوم الـ118 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 227 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين. وقال ترامب، في حديثه عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إنه يعتبر منع إيران من امتلاك سلاح نووي "شرفا" له.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها الشديدة لما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بشأن تورط طهران في حادث أمني بقاعدة "فيرفورد" الجوية في بريطانيا، التي كانت تستضيف قاذفات أميركية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن محاولة الهجوم على القاعدة يرجح أنها نسقت من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، وأن استدعاء السفير جاء لتأكيد هذا الموقف.

وانضمت 29 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى بيان أيدت فيه الاستنتاجات البريطانية بشأن تورط إيران في حادثة قاعدة "فيرفورد"، مشددة على وحدة موقفها في حماية سيادتها وتعزيز التنسيق فيما بينها.

وعلى صعيد المساعي الدبلوماسية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تواصل متابعة حقوقها على المستوى الدولي، وتوظف الإمكانات الدبلوماسية بجدية لتحقيق مصالحها الوطنية، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية وسط مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.

ميدانيا، تتجه إيران إلى تعزيز تحصينات مواقع حساسة، تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية، بهدف زيادة قدرتها على الصمود أمام هجمات أميركية محتملة.

كما ألمح مسؤولون إيرانيون إلى احتمال تنفيذ قوات بلادهم توغلات برية داخل دول مجاورة، في إطار مساعي ردع أي هجوم أميركي.

وفي سياق التهديدات المتبادلة، أفادت تقارير بأن طهران أبلغت الوسطاء عزمها استهداف الأميركيين بأساليب أكثر عدوانية إذا تجدد الصراع، بما في ذلك محاولة إغراق سفن حربية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، قالت إنها كانت مخالفة، في خطوة تسلط الضوء على استمرار التوترات التي تهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.

وفي تطور بحري آخر، أعلن مركز الأمن البحري العماني إجلاء أحد أفراد طاقم سفينة تجارية اندلع حريق في غرفة محركاتها قبالة محافظة الباطنة، من دون أن تتوافر في المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحريق أو ملابساته.

وفي مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الممرات البحرية، أصدرت 60 دولة إعلانا تعهدت فيه بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية، ورفض فرض رسوم عبور فيها، في تأكيد على أهمية إبقاء الممرات البحرية مفتوحة أمام حركة التجارة الدولية.