سلطات الهجرة الأميركية تداهم منزل النائب إلهان عمر

داهم الأمن الفدرالي الأميركي منزل النائب الديمقراطية إلهان عمر بواشنطن ضمن تحقيق جنائي باحتيال هجرة يخص والدها الراحل. وصفت عمر المداهمة بأنها استهداف سياسي وترهيب لخصوم ترامب، قبيل أسابيع من انتخابات منتصف الولاية.

إلهان عمر (من الأرشيف - أ ب)

قالت وزارة العدل الأميركية، إن السلطات داهمت فجر الإثنين منزل النائب الديمقراطية في مجلس ​النواب الأميركي إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا في واشنطن العاصمة، ‌وهي منتقدة صريحة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهدف لإهانات سياسية من الرئيس الجمهوري، في إطار تحقيق جار.

وفتّش عناصر أمن فدراليون منزل عضو مجلس النواب، ما يمثل تصعيدا كبيرا في المواجهة بين ترامب والنائب المعروفة بانتقاداتها الحادة له.

وجرت عملية التفتيش قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس، ونفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي، وهي الذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأميركية، وفق ما ذكرته قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة.

وأفادت القناة بأن العملية مرتبطة بتحقيق في قضية احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والدها الراحل نيابة عن عضو الكونغرس المولودة في الصومال، حين كانت طفلة.

من جهته، قال المسؤول عن إنفاذ قوانين الحدود في إدارة ترامب توم هومان لـ"فوكس نيوز"، إنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل قبل صدور أي إعلان رسمي، لكنه أكد أن "تحقيقا كان جاريا منذ فترة"، وأنه "تم تنفيذ مذكرة قضائية صباح اليوم".

وأفادت تقارير بأن التفتيش بدأ قرابة السادسة صباحا، حين شوهد عناصر يرتدون سترات الأمن الداخلي خارج مقر إقامة عضو الكونغرس في واشنطن، وفق القناة.

وأكدت وزارة العدل في بيان أن عملاء نفذوا "مذكرة تفتيش مصرح بها قضائيا" في منطقة واشنطن، إلا أن المسؤولين لم يحددوا عمر ولا طبيعة التحقيق.

وأضاف المدّعون أن هذه العملية جزء من تحقيق جنائي فدرالي جار.

وكتبت عمر عبر منصة "إكس"، أن "هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين، واستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".

وأضافت: "على مدى عشر سنوات، استهدفني ترامب بأكاذيب لا أساس لها وبحملات تشهير. هذا أحدث تصعيد في حملته للترهيب السياسي".

وتعليقا على عملية التفتيش، قال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "لطالما اعتبرتها شخصية فاسدة تماما، لكن هذا لا يعنيني في شيء. أعتقد أنها إنسانة فظيعة، وكثيرة الشكوى. إنها تنحدر من بلد ليس بلدا".

وإلهان عمر (44 عاما) من أشد منتقدي ترامب، ولا سيما على خلفية الحملة الواسعة التي تشنها إدارته ضد المهاجرين غير النظاميين.

ودخل الرئيس الجمهوري في صدامات متكررة مع عمر التي قدمت إلى الولايات المتحدة من الصومال وهي طفلة، وكثيرا ما كانت هدفا لهجماته السياسية.