موجز أنباء العالم الثلاثاء

تتصاعد التوترات في المنطقة مع تبادل التهديدات والهجمات بين السعودية والحوثيين، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا لعام 2026. دوليا، تتواصل تداعيات الحرب على الاقتصاد والأمن فيما تتصاعد التوترات في البحر الأسود.

استهدفت غارات سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة "أرامكو" النفطية ومصفاة الرياض ومطار الملك خالد الدولي.

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وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنه "اعترض ودمّر" ثلاث طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، فيما يواصل الحوثيون مهاجمة المملكة.

من جانبهم، حذّر الحوثيون السعودية من استهداف صنعاء مهددين "برد قاس ومؤلم" في الرياض، ودعوا المواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية بالابتعاد عنها قائلين إنها "هدف مشروع".

لبنان

أعلن حزب الله عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمّرت أو تضرّرت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاثا بحدّ أقصاه 14 ألف دولار تُسدّد خلال عام، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله.

إلى ذلك، دعت لجنة حماية الصحافيين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل ثلاث سنوات في لبنان، وإنزال العقوبات بهم.

قطر

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن الحرب في المنطقة أدّت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده ما انعكس سلبا على المالية العامة للدولة وتسبّب بخفض الإيرادات بنسبة 42%.

صندوق النقد الدولي

خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3,3%، مرجّحا أيضا انكماش اقتصاد المنطقة جرّاء تضييق إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.

الصليب الأحمر

دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إلى بذل جهود عاجلة "لخفض التصعيد" في الشرق الأوسط، محذرة من أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون "كارثيا" لعشرات ملايين الأشخاص.

بلغاريا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، أن سفينتين تجاريتين جديدتين تعرّضتا لضربات قرب سواحل بلاده في البحر الأسود، مشيرا إلى استدعاء السفيرة الروسية بعد الهجومين اللذين أسفرا عن فقدان 11 شخصا ودفعا حلف شمال الأطلسي إلى تعديل ترتيباته الدفاعية.

إسبانيا

بدأ ملك إسبانيا فيليبي السادس زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا إلى سبتة، بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيادة عليه.

فرنسا

انطلقت في فرنسا موجة احتجاجات جديدة للطلاب، وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف.

الولايات المتحدة/ إيران/ روسيا/ الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، مضيفا أن لديهما "الكثير لتخسراه".

إلى ذلك، قُتل شخص وأصيب آخرون في حادث وقع على متن قطار الموت، إحدى ألعاب الملاهي السريعة، في متنزه ترفيهي بولاية جورجيا الأميركية؛ وفق ما أفاد مسؤولون.

وأكد سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، أن آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأميركية "مستمرة"، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن هددت بوقف الإمدادات إذا واصلت كييف استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا.

اتهمت محامية رجل مكسيكي عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (آيس) بدهس موكلها عمدا في ولاية تكساس بسيارة دفع رباعي ما أدى إلى إصابته بجروح.

اليابان/ أميركا

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إنّ المسؤولين يراجعون مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالقوات الأميركية في اليابان خارج القواعد العسكرية، وذلك بعد مقتل امرأة في أوكيناوا على يد جندي من مشاة البحرية الأميركية.

الفاتيكان

يدخل البابا لاوون الرابع عشر إلى أحد مستشفيات روما للخضوع لجراحة استئصال ورم من رئته، في عملية محدودة المخاطر بحسب الخبراء.

الهند

أعلنت حركة "حزب الصراصير" في الهند، أن السلطات أوقفت قادة بارزين فيها بعدما دخلوا موقعا رمزيا للاحتجاجات في نيودلهي أغلقته الشرطة.

المكسيك

أسفرت العاصفة المدارية "راشيل" عن مقتل أربعة أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا، بعدما ما كان الإعصار "سيمون" تسبب بمقتل شخص.

السويد

أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في السويد ماغدالينا أندرسون، أن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة، فيما قرر رئيس البرلمان إجراء تصويت هذا الأسبوع على تولّيها رئاسة الحكومة.

بوليفيا

أعلن النائب العام في بوليفيا فتح تحقيق ضد الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس للاشتباه بتورطه في قتل وتعذيب مواطنين أوروبيين عام 2009.

باكستان

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من عشرة في حادث انحراف قطار عن مساره قرب مدينة ملتان في جنوب إقليم البنجاب الباكستاني؛ وفق ما أفادت هيئة الطوارئ وأحد المسعفين.

الفيليبين

وافقت محكمة عزل في الفيليبين على طلب الادعاء إسقاط تهمتين بحق نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، إحداهما تتعلق بتهديد مفترض باغتيال الرئيس، لتبقى تهمة الثراء بلا سبب الوحيدة الموجهة إليها.

أستراليا

تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بذل كل ما في وسعه لمنع بثّ عملية إعدام سجين أميركي مباشرة على الهواء في استراليا.