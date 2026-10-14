أميركا: اعتقال مهندس سعودي بشبهة التنصت على محادثات سرية

تسلط القضية الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن حماية المعلومات الحساسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل التنافس على تطوير تقنيات متقدمة، وتشديد السلطات الأميركية على المخاطر المحتملة المرتبطة بأمنها.

أعلنت وزارة القضاء الأميركية اعتقال مهندس سعودي يبلغ من العمر 35 عاما، يدعى عبدالرحمن الفوزان، للاشتباه في إخفائه جهاز تسجيل صوتي داخل غرفة اجتماعات مخصصة للإدارة التنفيذية في شركة "أوبن إيه آي"، بهدف تسجيل محادثات حساسة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وبحسب الوزارة، اعتقل الفوزان في 9 تشرين الأول/أكتوبر، ومثل أمام المحكمة الثلاثاء في جلسة أولية، بعد توجيه تهمة اعتراض اتصالات شفهية إليه، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. وأمرت المحكمة بإبقائه رهن الاحتجاز.

وتعود الواقعة إلى 30 أيلول/سبتمبر، حين عثر موظفو الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" على جهاز تسجيل مخبأ في منفذ "يو أس بي"، خلف جهاز تلفزيون داخل غرفة اجتماعات مخصصة للمديرين التنفيذيين في أحد مباني الشركة بمدينة سان فرانسيسكو.

ورغم أن الشكوى لم تسمِّ الشركة المعنية، أكدت «أوبن إيه آي» أنها أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي بالواقعة، وأنها فصلت الموظف بعد أن توصلت، باستخدام نماذجها، إلى أنه هو من وضع جهاز التسجيل قبل أيام من اكتشافه.

وشددت الشركة على أنها لا تملك حتى الآن مؤشرات على تمكن الموظف من الوصول بصورة غير مشروعة إلى أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي أو الشفرة المصدرية أو بيانات العملاء، أو استخراج أي منها.

من جهته، قال وزير العدل الأميركي تود بلانش، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات تتعامل بجدية بالغة مع المحاولة المزعومة لاعتراض اتصالات حساسة داخل الشركة، محذرا من أن سرقة الملكية الفكرية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأميركي.

كما أشار مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إلى أن الواقعة تسلط الضوء على أهمية السباق العالمي نحو تطوير الذكاء الفائق، فيما قال المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، كريج ميساكيان، إن الفوزان كان يعمل مهندسا لدى "أوبن إيه آي" منذ تموز/يوليو 2025.