إيران: إعدام شخص أدين بالضلوع في هجمات مسلحة والارتباط بأميركا وإسرائيل

أعدم شخص في إيران بعد إدانته في المشاركة في عمليات مسلحة خلال الحرب، وقالت السلطات القضائية إنه كان على علاقة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

أعدمت السلطات القضائية الإيرانية شخصا آخر قالت إنه كان على علاقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية اليوم الأربعاء.

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وقالت الوكالة في تقرير إن علي سينا مصطفوي أعدم شنقا صباح اليوم، بعدما أدين بالانضمام لـ"القوات العسكرية للعدو الأميركي الإسرائيلي".

وجاء في التقرير أنه شارك في "عمليات إرهابية" في مدينة كرمان الصحراوية بوسط البلاد. واتهم أيضا بإرسال مقاطع فيديو وصور لـ"شبكات البث الخاصة بالعدو" خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت "ميزان" إن مصطفوي كان مؤيدا للفوضويين الإيرانيين المرتبطين برضا بهلوي نجل الشاه الذي أطيح به في 1979.

وجرى إعدام العشرات من الرجال في إيران على صلة بالحرب وبالمظاهرات واسعة النطاق التي شهدتها البلاد مطلع العام.