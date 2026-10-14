عون وعراقجي يؤكدان ضرورة الحلول الدبلوماسية لإنهاء نزاعات المنطقة

بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هاتفيًا، تطورات المنطقة وضرورة دعم الدبلوماسية لوقف النزاعات والاعتداءات الإسرائيلية، وذلك وسط أزمة دبلوماسية قائمة بين بيروت وطهران حول رفض لبنان تدخل سفيرها بشؤون الداخلية.

بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكدا ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاعات.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون تلقى اتصالا هاتفيا من عراقجي، جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على "ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة".

وذكرت الخارجية الإيرانية أن "عراقجي أكد خلال اتصال هاتفي بالرئيس اللبناني ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان".

ويأتي الاتصال في ظل أزمة دبلوماسية بين بيروت وطهران، على خلفية قرار وزارة الخارجية اللبنانية في 24 آذار/ مارس الماضي، سحب الموافقة على اعتماد سفير طهران المعين محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه.

وبررت السلطات اللبنانية القرار باتهام الدبلوماسي الإيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما رفضت طهران الامتثال له، وأكدت استمرار السفير في أداء مهامه.

وأثار القرار خلافا داخليا في لبنان، إذ عارضه "حزب الله" وحركة "أمل"، بينما تمسكت الحكومة بموقفها.

ورغم الأزمة بقي شيباني في لبنان، وحصل في آب/ أغسطس الماضي على إقامة لمدة 6 أشهر بصفته مقيما مدنيا، دون استعادة صفته الدبلوماسية.

وتشهد العلاقات اللبنانية الإيرانية تباينات سياسية على خلفية دور طهران في لبنان وعلاقتها بـ"حزب الله"، الذي تدعمه سياسيا وماليا.

وتصاعدت الخلافات بين الجانبين خلال 2026، في ظل تأكيد السلطات اللبنانية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وإصرارها على أن تمر العلاقات الخارجية عبر المؤسسات الرسمية، بما يحفظ سيادة لبنان واستقلال قراره.