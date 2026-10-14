مقتل 6 أشخاص في ضربات روسية على أوكرانيا وموسكو تعلن إسقاط 902 مسيرة

تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من اتساع الأضرار التي تطال البنية التحتية الحيوية، فيما يثير غياب التحذيرات المسبقة من بعض الهجمات تساؤلات بشأن قدرة كييف على رصدها، ومستقبل الدعم الاستخباراتي الغربي لها.

قتل ستة أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب السلطات المحلية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على البنية التحتية، ولا سيما منشآت الطاقة، في ظل استمرار الحرب والمساعي الدولية للتوصل إلى تسوية.

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وفي العاصمة كييف، قتل ثلاثة أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن عدد من الأحياء، فيما أصابت إحدى الضربات مبنى سكنيا في منطقة ديسنيانسكي، وفق ما أعلنه رئيس البلدية فيتالي كليتشكو وشركة تشغيل الطاقة. كما قتل شخصان في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، وآخر في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن صاروخا باليستيا روسيا استهدف محطة التوليد الحراري رقم 4 في كييف مساء الثلاثاء، واصفا إياها بأنها منشأة أساسية للطاقة في العاصمة.

وقال إن أوكرانيا لم تتلق تحذيرا مسبقا من حلفائها الغربيين بشأن الهجوم، مضيفا أن أنظمة الرصد المحلية لم تكتشف الصواريخ إلا مع اقترابها من العاصمة.

وتأتي تصريحات زيلينسكي وسط مخاوف في كييف من احتمال تراجع الدعم الاستخباراتي الغربي، ولا سيما الأميركي، في ظل التوتر المتجدد بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان سكان العاصمة قد سمعوا، ليل الإثنين الثلاثاء، دوي انفجارات قبل إطلاق إنذار الغارات الجوية، في حادثة وصفها زيلينسكي بأنها مؤشر آخر على غياب التحذيرات المسبقة. وفي المقابل، أرجع مسؤولون أوكرانيون هذا الأمر إلى احتمال استخدام روسيا صواريخ يصعب رصدها، أو إلى مشكلات تقنية تحول دون وصول المعلومات في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات إن معلومات الهجمات لا تصل أحيانا إلى الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وأن الجوانب التقنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إسقاط 902 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 20 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بينها 180 مسيّرة قالت إنها دُمّرت أثناء اقترابها من العاصمة موسكو، وفق رئيس بلديتها سيرغي سوبيانين.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في كييف وخاركيف، فيما أظهرت صور أقمار صناعية استمرار تصاعد أعمدة الدخان من محطة "سامارا" النفطية الروسية لليوم العاشر على التوالي. ويتزامن ذلك مع إعلان جهات أمنية وعسكرية أوكرانية تدمير عشرات الخزانات النفطية في منطقتي سامارا وفولغوغراد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة لمنشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الدعوات الأميركية للتوصل إلى تسوية عاجلة من شأنها تهدئة التصعيد وإنهاء الحرب.