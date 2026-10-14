موجز أنباء العالم الأربعاء

أعلن الحوثيون استهداف أرامكو ومطار الرياض متوعدين بالتصعيد، وسط إنذارات جوية بالرياض وتضرر سفينتين بهرمز. حذر النقد الدولي والصليب الأحمر من تبعات التصعيد. تدشين سفارة كولومبيا بالقدس المحتلة، واتهامات أوكرانية لواشنطن بمساعدة موسكو.

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، استهداف شركة "أرامكو" النفطية في الظهران ومطار الملك خالد، ومصفاة نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية، مع استمرار التصعيد بين الرياض والمقاتلين اليمنيين.

وسُمع، اليوم الأربعاء، دوي انفجارات قوية في الرياض، فيما أرسلت السلطات السعودية إنذارا عبر الهواتف بوجود "تهديد جوي".

دبي

أصيبت سفينتا حاويات، أمس الثلاثاء، بمقذوفات غير محددة أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء في بلاغين.

بانكوك

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع "في كل مكان"، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام.

جنيف

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، من أنّ مستشفيات اليمن تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جرحى الحرب، في وقت يعاني النظام الصحي في البلاد نقصا حادّا في الإمدادات.

مليلية

قام ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا بزيارة مليلية، غداة زيارتهما جيب سبتة، حيث دافع عن السيادة الإسبانية على المنطقتين الواقعتين في شمال إفريقيا، واللتين يطالب بهما المغرب.

أديس أبابا

تتقدم القوات الفدرالية الإثيوبية وحلفاؤها باتجاه بلدة قريبة من الحدود مع إريتريا، حسبما قال قيادي في ميليشيا موالية للحكومة، وأحد السكان الأربعاء، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

روما

قالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنّ الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشراء الديزل الروسي "محفوف بمخاطر كثيرة"، معتبرة أنّه قد يؤدي إلى "منح الشرعية لموسكو".

بيروت

أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، من بيروت، الأربعاء، التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان، مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام.

مخماس

أضرم مستوطنون النار، الأربعاء، في مسجد بالضفة الغربية المحتلة، وكتبوا شعارات على جدرانه الخارجية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

كولومبيا وإسرائيل

دشنت كولومبيا، الأربعاء، سفارتها في القدس المحتلة، لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل في المدينة.

طوكيو وموسكو

تعتزم طوكيو استدعاء السفير الروسي في اليابان، بعد توقيف موسكو صحافيا يابانيا، بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، وسط توتر شديد بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، توقيف صحافي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس.

طهران

أعلنت السلطة القضائية في إيران إعدام رجل شنقا لاتهامه بالمسؤولية عن هجمات خلال الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الإعداد لعمليات "ضخمة" للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، بعد ثلاثة أسابيع على توقيع اتفاق أمني رسخ الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك، ضمن دائرة النفوذ الأميركية.

موسكو وكييف

أعلنت روسيا، الأربعاء، إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل، تركت 600 ألف شخص من دون كهرباء، مشيرا إلى أنّ موسكو تعمّدت تجاهل "وقف إطلاق النار" في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

اتهمت أوكرانيا الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام "ستارلينك" الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة.

سان فرانسيسكو

أوقفت السلطات الأميركية مهندسا سعوديا يعمل لدى شركة "أوبن إيه آي" بعدما كشف تحقيق أنه زرع سرا جهاز تسجيل في أحد مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو، بحسب ما أعلنت المجموعة المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" ومدعون فدراليون، الثلاثاء.

إسطنبول

داهمت الشرطة التركية مقر "هالك تي في"، أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة في تركيا، وأوقفت البث واعتقلت 11 شخصا، حسبما أعلنت القناة ومدعون في ساعة مبكرة.

روما

أمضى البابا لاوون الرابع عشر ليلة هادئة في المستشفى في روما، بعد خضوعه، الثلاثاء، لعملية جراحية استغرقت 90 دقيقة لإزالة ورم سرطاني من رئته اليمنى.

باريس

قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرى أن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع "مشروعة"، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى "استغلال" حراكهم.

بكين

يُفتتح هذا الأسبوع جسر جديد يربط بين الصين وكوريا الشمالية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، الأربعاء، بعد 12 عاما على تشييده، في مؤشر جديد على تعميق العلاقات الاقتصادية بين بكين وبيونغ يانغ.

نيودلهي

انتشلت فرق الإنقاذ جثث 13 طفلا من نهر الغانج في الهند بعد انقلاب قارب كان في طريقه إلى مهرجان، وفق ما قال مسؤولون، الأربعاء.