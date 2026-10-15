أميركا تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران

تبحث واشنطن خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، تشمل استخدام قنبلة "أم القنابل" لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة، وسط تساؤلات بشأن جدوى هذا السلاح في تحقيق الأهداف الأميركية، وفق شبكة "سي إن إن".

ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر ومسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تدرس خططا عسكرية إضافية ضد إيران، تتضمن احتمال استخدام قنبلة "جي بي يو-43/بي"، المعروفة باسم "أم القنابل"، لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة، وذلك في إطار الخيارات التي طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعدادها.

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وبحسب الشبكة، تنص الخطط المتعلقة باستهداف مواقع نووية إيرانية، من بينها موقع جبل الفأس، صراحة على إمكانية استخدام هذه القنبلة، التي تُعد أكبر سلاح غير نووي في الترسانة الأميركية.

غير أن مسؤولين أميركيين أبدوا شكوكًا بشأن قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة أو إحداث تحول حاسم في مسار الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن القنبلة، رغم قدرتها التدميرية الكبيرة على سطح الأرض، قد لا تتمكن من اختراق الأعماق اللازمة لتدمير المنشآت النووية المحصنة والمشتبه بها في موقع جبل الفأس.

كما يتوقع أن يثير استخدامها مخاوف واسعة بشأن سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا إذا استهدفت بنى تحتية للطاقة تقع بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت غير عسكرية.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أن بعض المستشارين في البيت الأبيض يتساءلون عن مدى ارتباط الخطط العسكرية باستراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، فيما لا يزال الغموض قائمًا بشأن موقف ترامب من مواصلة العمليات العسكرية أو التراجع عنها. وأشار مسؤولون إلى أن بعض الخيارات المطروحة قد تُستخدم لإظهار تقدم عسكري أو توفير مخرج سياسي من الصراع، حتى إن لم تحقق الأهداف المعلنة.

وحذر مسؤولون أميركيون من أن استخدام "أم القنابل" لا يضمن إجبار إيران على الاستسلام أو تحقيق نصر عسكري استراتيجي، ما يطرح تساؤلات بشأن جدوى اللجوء إليها في ظل المخاطر الميدانية والإنسانية المحتملة.

"أم القنابل".. أقوى قنبلة تقليدية غير نووية في الترسانة الأميركية

تعرف قنبلة "جي بي يو-43/بي"، المعروفة اختصارا باسم "أم أو آي بي"، بلقب "أم القنابل"، وتعد من أقوى الأسلحة التقليدية غير النووية في الترسانة الأميركية. ويبلغ وزنها نحو 9.8 أطنان، منها 8482 كيلوغراما من مادة "أتش 6" شديدة الانفجار.

ويبلغ طول القنبلة نحو 9.1 أمتار، وقطرها قرابة 103 سنتيمترات، وقد طورت عام 2002 ودخلت الخدمة عام 2003. وتوجه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، وتنقل على متن طائرة شحن عسكرية من طراز "سي-130"، فيما تساعد مظلة مخصصة على إبطاء سقوطها وإتاحة الوقت للطائرة للابتعاد عن منطقة الانفجار.

وتعتمد "أم القنابل" على الانفجار الهوائي، إذ تنفجر قبل ملامسة الأرض، مولدة موجة ضغط شديدة ودمارًا واسعًا في محيط الهدف.

ويسهم تصميمها في نشر الوقود المتفجر في الهواء قبل اشتعاله، ما يؤدي إلى انفجار هائل التأثير، يجعلها مناسبة لاستهداف التجمعات العسكرية والمواقع المكشوفة والمساحات الواسعة.

التصميم والتطوير

طورت القنبلة بالتعاون بين شركة "داينتيكس" المتخصصة في الصناعات الدفاعية ومختبر أبحاث تابع لسلاح الجو الأميركي، خلال عامي 2002 و2003.

ووفقا للمعلومات المنشورة عن المشروع، انتقلت الفكرة الأولية إلى تصميم تفصيلي خلال فترة وجيزة، وأجريت ثلاث تجارب ناجحة للقنبلة خلال 13 يوما.

وصممت القنبلة أساسا لاستهداف تجمعات كبيرة للقوات والمواقع العسكرية، فضلا عن قدرتها التدميرية الواسعة وتأثيرها النفسي. ورغم إنتاج 15 قنبلة منها لاستخدامها خلال المرحلة الأولى من حرب العراق عام 2003، اختارت الولايات المتحدة عدم استخدامها آنذاك.

وعلى الرغم من قوتها التدميرية الكبيرة، فإن "أم القنابل" ليست سلاحا نوويا، كما أن قدرتها على تدمير المنشآت المحصنة تحت الأرض تظل محدودة مقارنة بالأسلحة المصممة خصيصًا لاختراق التحصينات العميقة.