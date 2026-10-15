سجن شخصين في ألمانيا بتهم التخطيط لمهاجمة شخصيات مؤيّدة لإسرائيل لمصلحة إيران

قضت محكمة ألمانية بسجن رجلين دنماركي وأفغاني مدة ثماني سنوات ونصف وأربع سنوات ونصف، لإدانتهما بالتخطيط لاغتيال شخصيات مؤيدة لإسرائيل والتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، وسط مطالبات بطرد السفير الإيراني ونفي طهران للاتهامات.

قضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بسجن رجلين دينا بالتخطيط لمهاجمة شخصيات عامة مؤيّدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وقرّرت المحكمة في هامبورغ سجن مواطن دنماركي يدعى علي س. ثماني سنوات ونصف سنة، بتهمة التخطيط لهجمات على أهداف تشمل رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، فولكر بيك ورئيس مجلس اليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر.

وحُكم على شريكه الأفغاني تواب م.، بالسجن أربع سنوات ونصف سنة.

وقال مدعون إنه وافق على تجنيد رجل ثالث وتوفير سلاح له، لتنفيذ الهجوم على بيك.

وتلقى المتّهم الأول أوامره من فيلق القدس، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، مطلع العام 2025، بحسب المدعين.

وتم تحويل المتهمَين للحبس الاحتياطي في ألمانيا، عقب القبض عليهما وتسليمهما العام الماضي في الدنمارك.

وبعد الإعلان عن الاتهامات في أيار/ مايو، طلب بيك من برلين طرد السفير الإيراني والمسؤولين القنصليين.

وقال إن "الحياة اليهودية والالتزام بالدولة اليهودية والديمقراطية يتعرضان بشكل متكرر للتهديد بالقتل والهجوم من قبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأراضي الألمانية".

وفي تموز/ يوليو 2025، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى ألمانيا، بعد اعتقال علي س. في الدنمارك.

وعندما وجهت الاتهامات للرجلين الشهر الماضي، رفضت السفارة الإيرانية في برلين في بيان ما وصفته بأنه "ادعاءات لا أساس لها من الصحة قُدمت بناء على طلب أعداء إيران".