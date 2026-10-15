موجز أنباء العالم الخميس

تصاعدت التوترات الإقليمية على جبهات عدة، من المواجهة السعودية الحوثية وتأجيل القمة الخليجية - الأوروبية، إلى تجدد الضربات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، إلى جانب تطورات سياسية وأمنية في إيران ولبنان وسورية.

اتهمت السعودية الحوثيين بإطلاق صاروخ صوب المدينة المنورة، ورد الحوثيون بنفي إقدامهم على ذلك، وسط اتهام الرياض طهران بتشجيع الحوثيين على مهاجمة المملكة ومدّهم بوسائل قتالية.

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الصراع السعودي الحوثي

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، في حين نفى الحوثيون استهدافها في ظل شنهم ضربات شبه يومية على المملكة.

وفي تصريحات لفرانس برس، اتهم مسؤول في الخارجية السعودية إيران بـ"تشجيع" الحوثيين على التصعيد الأخير ضد الرياض، مؤكدا أن إيران تواصل "تسليحهم وتدريبهم ودعمهم"، وموضحا أنهم رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان.

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج، والتي كانت مقررة في الرياض في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين.

إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران تواجه أشد حصار عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهما واشنطن بالسعي إلى إثارة احتجاجات شعبية.

إسرائيل

تعهد غادي أيزنكوت أبرز منافسي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بهزم حركة حماس في قطاع غزة خلال 18 شهرا في حال توليه رئاسة الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

لبنان

قال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، إن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي تعود إلى الحزب، مؤكدا أن استخدامها كان موجها ضدّ إسرائيل، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء أكّد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي.

سورية

أصدر القضاء السوري حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للنظام المخلوع، وقضى بالسجن عشرين عاما على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي.

واعتقلت السلطات السورية متهمّا بالمسؤولية عن إعدام مئات المدنيين في العام 2013 خلال فترة النزاع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك إعلان نظيره الأميركي، دونالد ترامب، هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة، كما حث الولايات المتحدة على عدم الوقوف إلى جانب "المعتدي".

وفي المقابل، أفادت السلطات الروسية بأن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو، مما أدى إلى اندلاع حريق.

اليابان

نفت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، قيام بلادها بنشاط تجسسي في روسيا، عقب توقيف موسكو صحافيا يابانيا للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.

العراق

حكم القضاء في إقليم كردستان العراق على السياسي المعارض، لاهور شيخ جنكي، بالسجن 5 أعوام و3 أشهر بتهمة "الاتفاق الجنائي"، وهو أحد أقارب قياديَي أسرة طالباني النافذة.

الصومال

أعلن الصومال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام المقبل، رغم المشهد السياسي المتزايد في الانقسام، والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد.

تركيا

لقي شخصان حتفهما مساء الأربعاء في إسطنبول التي تشهد أمطارا هي الأشد غزارة في تاريخها، أدت إلى اضطرابات في حركة الطيران وخلفت أضرارا مادية في المدينة، بحسب ما أعلنت السلطات.

السويد

صوّت النواب في السويد بأغلبية ساحقة ضد تولي زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين، ماغدالينا أندرسون، رئاسة الوزراء وهو ما كان متوقعا في ظل تعطّل جهود تشكيل حكومة بعد انتخابات أيلول/ سبتمبر.

رومانيا

أعلنت رومانيا أن 7 أشخاص فُقدوا بعد اندلاع حريق صباح الخميس في سفينة ترفع علم سان مارينو في البحر الأسود، حيث وقعت العديد من الهجمات بالمسيّرات.

قمة بانكوك المالية

توقّعَ صندوق النقد الدولي أن تتعافى اقتصادات دول الخليج من تبعات الحرب في المنطقة، لكنه استبعد أن يتحقق ذلك في المدى المتوسط، في وقت تشهد المنطقة تصعيدا متزايدا للمواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن.

الولايات المتحدة الأميركية

جدّد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، دعوته إلى رحيل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد وقت قصير من تأكيده أن أي تباطؤ في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يوفّرها في أوكرانيا يعود إلى الجيش الأميركي، وبالتالي إلى الرئيس دونالد ترامب.

باكستان

لقي 32 طفلا ومعلمة مصرعهم إثر انهيار سقف مدرستهم في مدينة بيشاور شمالي باكستان، حيث هرع عناصر الإنقاذ والأهالي لمحاولة مساعدة الضحايا.

الاتحاد الأوروبي

يجتمع قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027.

ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بسجن رجلين بعدما أُدينا بالتخطيط لمهاجمة شخصيات عامة مؤيّدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح الاستخبارات الإيرانية.

الفاتيكان

أعلن الفاتيكان أن البابا لاوون الرابع عشر الذي أدخل المستشفى الثلاثاء في روما قضى "ليلة جيدة" وتناول الفطور"، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني من رئته.