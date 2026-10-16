إيران تبدي استعدادها للحوار وترفض "الدعاية المغرضة" بشأن النووي

قال بزشكيان، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ونحن نعتبر الدعاية المغرضة ضد بلادنا محض أكاذيب".

نفى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الجمعة، خلال محادثات مع رئيس وزراء جورجيا، سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية وأعرب عن استعداده للحوار، مدينا العقوبات الأميركية.

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وفي لقائه إيراكلي كوباخيدزه، دعا بزشكيان أيضا إلى توثيق العلاقات مع جورجيا، بعد أسابيع من قطع تبليسي الروابط الجوية بين البلدين استجابة للعقوبات الأميركية على شركات طيران إيرانية.

والتقى المسؤولان على هامش قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقال بزشكيان، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ونحن نعتبر الدعاية المغرضة ضد بلادنا محض أكاذيب".

وأضاف "كنا دائما مستعدين للحوار. إنهم يظنون أن بإمكانهم إجبارنا على الاستسلام، لكننا لن نرضخ للإكراه"، واصفا العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بأنها "غير مبررة وغير إنسانية".

كما دعا بزشكيان خلال لقائه كوباخيدزه إلى وضع جدول زمني واضح لتوسيع التعاون بين طهران وتبليسي؛ وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن كوباخيدزه قوله إنه يعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، لكن مكتبه لم يشر إلى تلك التصريحات في بيانه بشأن الاجتماع.

وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، مع تأكيد كوباخيدزه على "أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد وإرساء سلام دائم".

وكانت وكالة الطيران المدني الجورجية قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر أنها ستلتزم بالعقوبات الأميركية، في حين أكد كوباخيدزه أن تبليسي لا تفرض عقوبات ثنائية على طهران.