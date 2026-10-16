الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان وإتاحة الوصول الكامل إلى غزة

دعت الصين إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية وإتاحة الوصول الكامل إلى قطاع غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل لتسوية القضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ضرورة وقف الاستيطان في الضفة الغربية وإتاحة الوصول الكامل إلى قطاع غزة، محذرا من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وقال وانغ إن تعزيز السلام والمصالحة في الشرق الأوسط يشكل حجر الزاوية في سياسة بكين تجاه المنطقة، مشددا على أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لتسوية القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها أكبر ظلم تاريخي في القرن الحالي.

ودعا الوزير الصيني إسرائيل إلى وقف إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عن الخطوات المتصلة بها، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي لحث الأطراف على استئناف الحوار والتشاور والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.