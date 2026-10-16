لولا يقلّص الفارق مع بولسونارو قبل جولة الإعادة في انتخابات البرازيل

أظهر استطلاع تقلص الفارق وتعدلا إحصائيا (51% مقابل 49%) بين الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، قبل جولة الإعادة الرئاسية في 25 أكتوبر، وسط مساعي لولا لاستعادة الزخم عبر التواصل الاجتماعي والإجراءات الاجتماعية.

قلّص الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الفارق مع منافسه اليميني فلافيو بولسونارو، قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما أظهره استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس الخميس.

وكان فلافيو، النجل الأكبر للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بحصوله على 47% من الأصوات مقابل 45% للولا.

ويسعى لولا الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة، إلى استعادة الزخم عبر تعزيز حضوره في وسائل التواصل الاجتماعي، في موازاة اتخاذه إجراءات اجتماعية من شأنها استقطاب الناخبين.

وأظهر استطلاع نوايا التصويت الذي أجرته مؤسسة داتافولها ونُشر، الخميس، أن المرشحَين يتعادلان إحصائيا، إذا منح فلافيو 51% من الأصوات مقابل 49% للولا، وهي نسبة تقع ضمن هامش الخطأ البالغ نقطتين مئويتين.

وكان الاستطلاع نفسه منح الأسبوع الماضي بولسونارو 52% مقابل 48% للولا.

وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة كويست الأربعاء حصل بولسونارو على 51% مقابل 49% للولا.