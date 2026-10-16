مقتل 3 أطفال ومعلّمة بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية بأوريغون الأميركية

قُتل ثلاثة أطفال ومعلّمة في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية أوريغون الأميركية، فيما أعلنت الشرطة أن مطلق النار، وهو فتى يبلغ 16 عاما، قُتل أيضا.

حددت الشرطة الأميركية هوية المشتبه فيه بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة بند في ولاية أوريغون، وتبين أنه فتى يبلغ من العمر 16 عاما ومن سكان المدينة.

وقال قائد شرطة بند، مايك كرانتز، إن المشتبه فيه أُصيب برصاص أحد أفراد المجتمع المحلي، الذي شاهده يدخل المدرسة وتبعه إلى داخلها قبل أن يواجهه.

وأسفر إطلاق النار، الذي وقع أمس الخميس، عن مقتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وثماني و11 سنة، إلى جانب معلّمة، فيما أكدت الشرطة مقتل مطلق النار أيضا.