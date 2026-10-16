موجز أنباء العالم الجمعة

أكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لأوكرانيا ورفض رفع العقوبات عن روسيا، وفي العراق أعلن عن تشكيل حكومة تضم شخصيات مرتبطة بفصائل حليفة لإيران. دوليا تتواصل التطورات الأمنية والسياسية في بلدان عديدة؛ في ما يلي موجز أبرز أنباء العالم الجمعة:

شدد الاتحاد الأوروبي على أن "الوقت ليس مناسبا" للكف عن مساعدة كييف ورفع العقوبات عن موسكو، في موقف يشكّل دعما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما يتصاعد التوتر بينه وبين واشنطن.

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كما بحث قادة الاتحاد الأوروبي سبل الحد من اعتماد أوكرانيا على نظام ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الذي يدعم عملياتها العسكرية، بعدما شهد النظام الأميركي اضطرابات أثرت على استخدام كييف له.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شركاء بلاده في الاتحاد للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

العراق

أنجز رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيلة حكومته بضم أعضاء مرتبطين بفصائل حليفة لطهران بضوء أخضر أميركي، لا سيّما لجهة تعيين نائب له تصنّفه الولايات المتحدة "إرهابيا"، حسبما قال مصدران دبلوماسيان.

إلى ذلك، خسر العراق نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز؛ بحسب ما قال وزير الخارجية فؤاد حسين.

لبنان

أعلنت قطر عن مشروع استثماري لتطوير شبكة الكهرباء وقطاع الطاقة في لبنان الذي يعاني انهيارا اقتصاديا منذ أعوام، يضاف إلى عقود من تدهور وضع البنى التحتية.

إيران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دول العالم لإدانة ما وصفها بـ"الإبادة البيئية" في الشرق الأوسط الناجمة عن "الحروب العدوانية".

إثيوبيا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد تعيين إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر في تيغراي، حيث تدور منذ أسابيع معارك بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تدير الإقليم الواقع في شمال البلاد.

الولايات المتحدة

قتل ثلاثة أطفال ومعلمة عندما فتح فتى يبلغ 16 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أن منفذ الهجوم قُتل هو الآخر برصاص أحد المارة.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك عن سيارة وصفها بأنها "طائرة"، مزودة بنظام دفع يتيح لها الارتفاع في الهواء، خلال فعالية بُثت مباشرة من منشأة تابعة لشركته للصواريخ "سبيس إكس".

السويد/ أميركا/ الصين/ إنفيديا

رأى الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" المصنّعة للرقائق الإلكترونية جنسن هوانغ، أن كل الشركات ستصبح في النهاية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة إلى ستوكهولم حضّ خلالها أوروبا على تعزيز جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش، إن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثّل التحوّل الأكثر تأثيرا للاقتصاد العالمي خلال حياته، متوقعا مسارا إيجابيا لكن محفوفا بالعقبات يستدعي مراقبة دقيقة من البنوك المركزية.

ومن جانبها، اقترحت الصين فرض قيود على تصدير تقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية، في إطار سعيها لمنافسة الولايات المتحدة في مجالات الابتكار.

كندا

خاض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حملة لدعم الوحدة الوطنية في ألبرتا، قبيل تصويت مرتقب في المقاطعة الغنية بالنفط لتحديد ما إذا كانت ستنظّم استفتاء ملزما بشأن الاستقلال.

الأمم المتحدة/ مؤتمر الأطراف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "دعم الوقود الأحفوري بمثابة دعم للانتحار"، في كلمة ألقاها خلال قمة لقادة العالم تُعقد قبل أيام من افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر بشأن التنوع البيولوجي (كوب17) في أرمينيا.

إندونيسيا

قضى أربعة رجال في جزيرة جاوة الإندونيسية خلال مكافحتهم حرائق في محمية وطنية؛ وفق ما أعلنت وزارة الغابات.

كوريا الجنوبية

أكد الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخا أجرى تجربة له في وقت سابق من الشهر الجاري هو من الصنف الفرط صوتي المحلي الصنع، بعدما شككت بيونغ يانغ في صحة كونه من هذا النوع، وسط تصاعد سباق التسلح بين الكوريتين على هذه الأسلحة المتطورة.

غامبيا

عثر عناصر إنقاذ على 12 جثة بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل غامبيا، فيما لا يزال عدد لم يعرف بعد في عداد المفقودين؛ بحسب ما أعلن الصليب الأحمر.

الهند

رفعت الشرطة الهندية حال التأهب القصوى مجددا في نيودلهي، تحسّبا لاحتجاجات جديدة ضد تعديل القوائم الانتخابية دعت إليها حركة "حزب الصراصير".

الفاتيكان

أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للبابا لاوون الرابع عشر "تحسنا مطردا" في حالته الصحية، بعد ثلاثة أيام من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الرئة؛ بحسب ما نقل الفاتيكان عن الأطباء.