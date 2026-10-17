الحرس الثوري الإيراني يعلن اشتعال ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بلغمين في هرمز

اشتعال النار بناقلتي نفط بعد اصطدامهما بلغمين في مضيق هرمز، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النار في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بلغمين في هذا الممر المائي الذي يقع في صلب النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأفاد الحرس الثوري في بيان، بأن "ناقلة نفط ضخمة مخالفة تنقل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام اصطدمت بلغم فيما كانت تحاول المرور بصورة غير قانونية في مضيق هرمز، ما تسبب بانفجار واندلاع حريق عنيف"، من غير أن يوضح بدقة الموقع الذي حصلت فيه الحادثة.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن الحرس أن "ناقلة نفط عملاقة ثانية مخالفة اشتعلت فيها نيران هائلة بعد اصطدامها بلغم بحري"، مضيفا أنها كانت تحمل أيضا "أكثر من مليوني برميل من النفط الخام" وتحاول عبور المضيق.

ولم يُكشف على الفور عن مصدر الشحنة أو العلم الذي ترفعه الناقلة.

وأضاف الحرس الثوري، أن "الناقلة حاولت عبور المضيق بدعم أميركي... عبر تعطيل جميع أنظمة التتبع الخاصة بها". ونشر أيضا مقطعا مصورا يُظهر سفينة تشتعل ليلا.

وقيّدت إيران حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب بضربات أميركية إسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير. في المقابل، فرضت واشنطن حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وأصبحت الملاحة في المضيق والتحكم بها إحدى نقاط التجاذب الأساسية بين طهران وواشنطن، إذ تصر الأولى على أن تكون هي المشرفة على حركة العبور عبر مسار تحدده، في حين ترفض الثانية وأطراف عدة أخرى هذا الأمر.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت إيران مرارا سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من دون الحصول على إذن منها.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي عظمائي قد حذّر الأسبوع الماضي من أن أي سفينة تعمد إلى إغلاق أجهزة التتبع لتجنب رصدها أثناء عبور المضيق ستُعتبر "هدفا معاديا".