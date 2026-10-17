موجز أنباء العالم السبت

أفرج الحوثيون عن 159 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية، فيما أُبلغ عن هجمات على ناقلات نفط في الخليج واندلاع حريق في ناقلة بمضيق هرمز، وعلّق ترامب عقوبات نفطية على روسيا، وتجددت الاحتجاجات في فرنسا.

تتواصل التطورات الدولية على جبهات متعددة، من الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية لدى الحوثيين، والتوترات الأمنية في الخليج، إلى إعفاء واشنطن موسكو من عقوبات نفطية، وسط احتجاجات في فرنسا وتصعيد عسكري في بورما، واختبارات تسلّح جديدة في كوريا الشمالية.

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الصراع السعودي الحوثي

أعلن الحوثيون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية كانوا معتقلين منذ استئناف المواجهات في تموز/ يوليو، في إطار عفو أصدروه في أيلول/ سبتمبر.

وقالت وكالة أنباء تابعة للحوثيين ليل الجمعة - السبت إن ثلاثة أطفال قُتلوا في ضربات سعودية على اليمن.

وتعرّضت ناقلتا نفط لهجوم قبالة سواحل المملكة العربية السعودية في مياه الخليج أمس، الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO).

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تدعم حلا سياسيا بين السعودية والحوثيين. وقال في بغداد على هامش حضوره اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "ندعم حلا سياسيا جامعا وشاملا، لأنه السبيل الوحيد العملي والمستدام لحل هذه المسألة".

إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلة نفط في مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري.

الحرب الروسية الأوكرانية

أعفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، روسيا من عقوبات تستهدف عائداتها النفطية كان أقرّها الكونغرس مؤخرا. ووقّع ترامب على أمر تنفيذي علّق بموجبه "قانون غراهام"، وهو أول تحرك كبير للكونغرس ضد موسكو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، ويمنحه هامش تحرك كبيرا في تطبيقه.

واعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قرار دونالد ترامب يمثابة مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات، وحذّر من أن روسيا تسعى إلى حرمان ملايين الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء قبل حلول فصل الشتاء.

وفي موسكو، قال كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين، إن قرار الرئيس ترامب إعفاء موسكو من عقوبات أقرها الكونغرس مؤخرا يمثل "لحظة تاريخية".

مصر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لن يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2030، واصفا الأمر بأنه "محسوم تماما".

فرنسا

بدأت تحرّكات متفرّقة واشتباكات مع الشرطة في فرنسا قبيل تظاهرات واسعة مرتقبة، تجمع تحت راية واحدة طلاب مدارس ومزارعين ونشطاء بيئيين والمحتجّين المعروفين بـ"السترات الصفراء"، اتحدوا للإعراب عن "الغضب" في مبادرة تخشى السلطات ارتداداتها قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت ساحة "لا ريبوبليك" في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ، فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.

واقتحم محتجون لفترة وجيزة مبنى بلدية مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد غلاء المعيشة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".

وفي سياق آخر، فشلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة، في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد إصدار تقريرها المقبل حول الاحتباس الحراري، وفق ما أفاد المبعوث الفرنسي في المحادثات.

كوريا الشمالية

أجرت بيونغ يانغ اختبارا لنظام طوربيد موجه "من نوع جديد" يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأهداف والتوجيه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت تكثّف الدولة المسلّحة نوويا تجاربها على الأسلحة.

بورما

قُتل 11 شخصا في غارة جوية نفذها الجيش البورمي على قرية في وسط البلاد التي تشهد حربا أهلية، بحسب ما أفاد أحد السكان، وعضو في جماعة متمرّدة أشار إلى أنّ أحد القتلى طفل يبلغ عاما واحدا.

الولايات المتحدة الأميركية

قبل حوالى أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، تنظّم أبرز حركة معارضة للرئيس دونالد ترامب آلاف الفعاليات لتشجيع الأميركيين على التوجّه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

وفي لوس أنجليس، أتت النيران التي أجّجتها الرياح على منازل بملايين الدولارات، فيما كان حريق سريع الانتشار يلتهم مئات الهكتارات.

وفي خبر آخر، أكدت شركة "أنثروبيك" المطورة للمساعد القائم على الذكاء الاصطناعي "كلود" أنها تتداول مشروع قانون بين المشرّعين الأميركيين يهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، وسط غياب تشريعات فيدرالية تتناول المخاطر التي تمثلها هذه التكنولوجيا الجديدة.

الكونغو الديمقراطية

اتّهمت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، بالتخطيط لـ"هجوم شامل" بعد تحالفه مع حركة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا لمواجهة القوات الحكومية.

بانكوك

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاجتماعات السنوية لمؤسستها والبنك الدولي شهدت هذا الأسبوع في بانكوك أجواء امتزج فيها "التفاؤل" و"القلق" بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد العالمي.

إندونيسيا

أدت حرائق مستمرة في إندونيسيا غطت أجزاء من جنوب شرق آسيا بضباب دخاني سام، إلى إعلان الهيئة الإقليمية المعنية بمراقبة المناخ والحرائق أعلى مستوى تأهب في المنطقة.

اليابان

سحبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاطئا من وقوع زلزال بقوة 9,9 درجات بعد دقائق من إصداره، وقدمت اعتذارا عن الإنذار الذي تسبّب باضطرابات في حركة النقل.

سريلانكا

شهدت سريلانكا انقطاعا للكهرباء على الصعيد الوطني، إثر خلل في الشبكة نجم على الأرجح عن إنتاج للطاقة الشمسية تخطّى الطلب، بحسب السلطات.