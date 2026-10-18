كيف عقّبت كبرى الصحف العالمية على مشاهد الشغب في فرنسا؟

لقيت أعمال النهب والعنف التي شهدتها مدن فرنسية انتقادات واسعة في الصحافة الدولية، وسط تحذيرات من تداعياتها بالتزامن مع تصاعد الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، فيما استغل قادة أجانب الأحداث لربطها بقضايا الهجرة، وعلى رأسهم ترامب.

أثارت مشاهد الفوضى التي وقعت في فرنسا أمس، السبت، صدمة في وسائل الإعلام الدولية، التي عدّت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون، ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

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وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".

تحطيم واجهة محل تجاري في العاصمة باريس، السبت (Getty Images)

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".

أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد خصوصا" ستكون بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".

ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووصفت شبكة "سي إن إن" الأميركية طبيعة المظاهرات بأنها "باتت رمزا لغضب عابر للأجيال كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".

"شهادة وفاة الماكرونية"

وفي إيران التي تُتهم سلطاتها بقمع حركة احتجاجية واسعة النطاق بوحشية دامية مطلع هذا العام، لم يفوّت التلفزيون الرسمي الفرصة، وقال إن "القمع العنيف لأطفال لا يطالبون سوى بالحق في التعليم واحترام حقوقهم، يكشف الطبيعة الحقيقية لأولئك الذين يدّعون التمسك بالديموقراطية".

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون، الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة، "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".

متظاهر ملتف بعلم فرنسا يقف أمام مكتب سياحة مشتعل في مدينة ليون الفرنسية، السبت (Getty Images)

أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "ظلام دامس بلا نهاية".

في حين وصفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أحداث 17 تشرين الأول/ أكتوبر بأنها "مثّلت شهادة وفاة الماكرونية"، وأعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".

وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبن، وزعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقررة في نيسان/ أبريل المقبل.

انقسام عمودي

وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف... على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، ولفتت إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".

إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.

فقد ادعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ باريس على "إغلاق الحدود".

ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا هو الآخر، موجها أصابع الاتهام إلى المعارضة الديمقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري، بيتر ماديار، إنه "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".