موجز أنباء العالم الأحد

تتواصل الهجمات الحوثية على السعودية وسط إجراءات احترازية في الرياض، فيما تتصاعد التوترات الإقليمية مع تهديدات إيرانية لواشنطن وحلفائها، وتتواصل الضربات الروسية الأوكرانية، وتواجه فرنسا تداعيات أعمال عنف ونهب واسعة، فيما أدانت أوروبا اعتداء مستوطنين على موكب دبلوماسي أوروبي.

يظهر في الصورة دخان من قصف لقوات التحالف بقيادة السعودية على العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (Getty Images)

تتواصل التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة مع استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، وتهديدات إيرانية باستهداف قواعد الولايات المتحدة وحلفائها، بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية الأوكرانية، وأعمال عنف ونهب واسعة في فرنسا، وإدانة أوروبية لاعتداء مستوطنين إسرائيليين على موكب دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة.

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أبلغ "مركز المملكة" في العاصمة السعودية موظفي مكاتبه الإدارية بالعمل عن بُعد، وأصدرت السلطات تحذيرين وجيزين في منطقة الرياض وجنوبي البلاد، فيما تتواصل هجمات الحوثيين.

وأعلن التحالف الذي تقوده الرياض مقتل طيارين بعد تحطم مروحيتهما الاستطلاعية في نجران بجنوبي المملكة قرب الحدود مع اليمن. وبينما قال التحالف إن المروحية أصيبت بخلل فني، تبنى الحوثيون إسقاطها.

وفي مصر، بدأ البرلمان جلسة طارئة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد القاهرة للدفاع عن السعودية.

إيران

توعّد مهرداد أخلاقي بإلحاق "أضرار جسيمة" بالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إن هي استأنفت حملتها العسكرية ضد إيران، وذلك بعد تعيينه وزيرا للدفاع في الجمهورية الإسلامية خلفا لعزيز نصير زاده، الذي قُتل في مطلع الحرب في شباط/فبراير.

وقال أخلاقي للصحافيين بعيد نيله ثقة البرلمان: "بإمكان الناس أن يطمئنوا إلى أنهم (الأميركيون) على الأرجح لن يجرؤوا على مهاجمتنا"، وأضاف: "لكن إن فعلوا، فإنهم هم أنفسهم والمنطقة سيتكبدون أضرارا جسيمة".

الحرب الروسية الأوكرانية

أدت موجة جديدة من الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا ليل السبت - الأحد على البنية التحتية للطاقة في البلدين إلى حرمان عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء.

وتسببت إحدى الهجمات الأوكرانية بحريق ضخم في محطة نفط في مدينة سانت بطرسبرغ التي تضم منشآت نفطية حيوية، ما أدى إلى مقتل شخص، وأعلنت شركة "أوزون"، التي سبق أن استُهدفت مستودعاتها بهجمات متكررة، تعرض أحد مراكزها اللوجستية في المدينة لضربة بمسيّرة.

وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف البنية التحتية للكهرباء في عدة مقاطعات، وأفاد بمقتل شخصين.

فرنسا

تُعاين فرنسا حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى، غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ففي باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها، وقالت السلطات المحلية إن: "شوارع بأكملها خُربت".

وتعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر منصة "إكس" بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب، أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب". ومن المقرر أن يلقي مساء كلمة متلفزة إلى الفرنسيين.

وقال وزير الداخلية، لوران نونييز، إنه جرى اعتقال أكثر من 1,800 شخص، وإن: "أكثر من 500 من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء أصيبوا خلال أحداث العنف"، كما أُصيب عدد من المتظاهرين، بعضهم بجروح خطرة.

وفي ردود الفعل، حمّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الهجرة مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ باريس على "إغلاق الحدود".

الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" مهاجمة مستوطنين إسرائيليين موكبا دبلوماسيا أوروبيا في الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى: "محاسبة كاملة، واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات العنيفة ضد الفلسطينيين.

الفاتيكان

خاطب البابا لاوون الرابع عشر الآلاف الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس، في أول صلاة تبشير ملائكي أسبوعية له منذ خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني في الرئة.

تايوان

أعلنت تايوان أنها أبعدت 16 قطعة بحرية صينية، بينها سفن لخفر السواحل وأخرى للأبحاث والصيد، كانت تشارك في عمليات "مضايقات بحرية" متزامنة، وأن عددا كبيرا من السفن الصينية شارك في هذه العمليات المنسقة حول تايوان وجزيرة براتاس المتنازع عليها.

نيجيريا

قُتل ثمانية جنود في انفجار لغم زرعه أشخاص مرتبطون بتنظيم "داعش" في مركبة للجيش النيجيري قرب الحدود مع الكاميرون، حسبما أفادت مصادر عسكرية وكالة "فرانس برس".

كندا

أعلن وزير الدفاع الكندي، ديفيد ماكغينتي، في ساعة متأخرة السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة "وينرايت" العسكرية في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

الهند

قُتل 19 شخصا على الأقل وأصيب نحو 25 آخرين السبت في شرقي الهند، عندما بدأ تدافع إثر هطول مفاجئ للأمطار خلال تجمّع ديني هندوسي، وفق ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.