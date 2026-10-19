بريطانيا تحث الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مخطط E1 الاستيطاني وتحذر من عقوبات

دعت بريطانيا الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس، محذرة من فرض عقوبات عليهم.

حثت بريطانيا، الإثنين، الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون عقوبات.

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وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان "نهيب بالشركات والأفراد على عدم تقديم عطاءاتهم في مناقصة المشروع E1. عليهم أن يدركوا التبعات القانونية وما يلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر ضلوعهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وأضاف "أريد ​أن أكون واضحا مع من يفكرون ​بالمشاركة في المناقصة: إننا وضعنا صلاحيات جديدة تتيح ‌لنا ⁠فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية، كالمشروع E1".

ومن شأن المخطط E1 أن ​يقسم الضفة ​الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى ​تجزئة الأراضي الفلسطينية.

وعارضت العديد من الدول الغربية ومنظمات دعم المخطط الاستيطاني بسبب ⁠مخاوف ​من أنه قد يقوض ​أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، قالت بريطانيا إن هجمات المستوطنين على الدبلوماسيين والصحافيين في الضفة الغربية المحتلة "مرفوضة إطلاقا"، وشددت على ضرورة "وضع حد لإرهابهم".

جاء ذلك في تدوينة لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي على منصة شركة "إكس"، تعليقا على هجمات استهدفت مصورة صحيفة "واشنطن بوست" هايدي ليفين ودبلوماسيين أوروبيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا.

وأكد دوتي أن الفلسطينيين يتعرضون للعنف دون محاسبة، مضيفا "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل ضمان سيادة القانون وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد أدان أيضا تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.