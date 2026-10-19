تقرير: انفراجة متوقعة بين إيران وواشنطن هذا الأسبوع ومصادر مطلعة تستبعد التصعيد

أكدت مصادر مسؤولة ومطلعة على جهود الوساطة الباكستانية القطرية، أن انفراجة متوقعة بين إيران والولايات المتحدة من المفترض الإعلان عنها هذا الأسبوع، كما استبعدت المصادر أن تشهد المنطقة تصعيدا في الوقت الراهن.

تتواصل جهود الوساطة من قبل قطر وباكستان بين إيران والولايات المتحدة من أجل تضييق نقاط الخلاف بينهما، وحثهما على تقديم تنازلات متبادلة لمنع تجدد الحرب على طهران.

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وتحدثت مصادر مسؤولة ومطلعة على جهود الوساطة لموقع "العربي الجديد"، عن انفراجة متوقعة يفترض أن يعلن عنها هذا الأسبوع لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران.

وفي الوقت نفسه، استبعدت المصادر نفسها أن تشهد المنطقة تصعيدا في الوقت الراهن، رغم استمرار التهديدات بين الطرفين وفي ظل مخاوف من استئناف الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، مساء السبت، إن إيران تمتلك "طموحات نووية"، وأنها ستواجه "الدمار" إذا لم تتخلَّ عن أهدافها النووية على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال كلمة ألقاها في جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل الأميركية، تطرق فيها إلى الملف الإيراني.

وأشار إلى أن إيران أنشأت "ترسانة كبيرة" من الصواريخ التقليدية، وحاولت اتباع إستراتيجية شبيهة بإستراتيجية كوريا الشمالية. وفي السياق، حذرت سفارات أميركية في دول المنطقة من احتمال حدوث تطورات أمنية متسارعة تشمل شن إيران وحلفائها هجمات.

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة على طهران "لتجنب دخول السجن". جاء ذلك في منشور لعراقجي، الأحد، عبر منصة "إكس"، ردا على تصريحات أدلى بها نتنياهو بشأن إيران. وقال عراقجي إن نتنياهو "يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة من أجل تجنب دخول السجن، متجاهلا العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى إسرائيل والرئيس الأميركي".

وجدد عراقجي تمسك بلاده بمقترح يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، شريطة استجابة واشنطن لمطالب إيرانية تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط، ووقف الأعمال القتالية على الجبهات الإقليمية. وأوضح أن طهران تلقت ملاحظات أميركية بشأن المقترح، وأنها تراجعها، لكنه أشار إلى استمرار الخلافات التي تعرقل إحراز تقدم.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن إحدى أبرز نقاط الخلاف تتمثل في إصرار واشنطن على وضع البرنامج النووي الإيراني في صدارة المفاوضات، بما في ذلك مطالبة طهران بخفض ملموس لقدرات تخصيب اليورانيوم، في حين تريد إيران إعطاء الأولوية لإعادة فتح المضيق ومعالجة القيود الاقتصادية والأمنية المفروضة عليها.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية القطرية والباكستانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات سياسية وأمنية تحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين الطرفين ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، وسط تزايد المخاوف من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قد ذكرت، الأحد، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، قد يزور طهران خلال الأسبوع الجاري، "في إطار التعاون المستمر بين البلدين والتطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".

فيما وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران، الإثنين، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران في شباط/ فبراير. إذ وصل آتيا من البحرين، ومن المقرر أن يستقبله في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأن يجتمع بنظيره الإيراني عراقجي. وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه روسيا إلى الاضطلاع بدور وساطة في الحرب.

ويشكل مضيق هرمز أحد أهم محاور الأزمة، بالنظر إلى موقعه الحيوي في تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وإعادة فتحه لا تمثل مجرد خطوة مرتبطة بالملاحة، بل يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التوتر واستئناف المفاوضات بشأن القضايا الأوسع، لكن المقترح الإيراني يظل مشروطا بتلبية مطالب طهران، بينما تصر واشنطن على معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي. كما أن الخلاف حول العقوبات والحصار وآليات وقف الأعمال القتالية، ما زالت مستمرة.

وفي هذا السياق، تبدو الوساطة القطرية والباكستانية أمام اختبار حاسم يتمثل في منع انهيار الاتصالات، وإيجاد صيغة تسمح بإجراءات متبادلة لبناء الثقة، تمهد لاحقا لمفاوضات أشمل حول البرنامج النووي والعقوبات والترتيبات الأمنية الإقليمية.