تكساس: الجمهوريون مهددون بالهزيمة في معقلهم التاريخي بانتخابات التجديد النصفي

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: جيل جديد من الديمقراطيين في تكساس بدأ اليوم يطمح إلى تحقيق فوز في انتخابات منتصف الولاية اقتداء بقائد مسيرتهم جيمس تالاريكو، وقد باتت هيمنة الجمهوريين التاريخية على الولاية على المحك.

تتراكم التحديات أمام الجمهوريين في ولاية تكساس الأميركية، حيث باتت هيمنتهم التاريخية على المحك، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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في هذه الولاية المحافظة التي تعتمد على النفط والزراعة، وحيث يُعدّ اقتناء سلاح جزءا متجذرا في الثقافة المحلية، لم يفز الديمقراطيون بأي انتخابات على مستوى الولاية منذ العام 1994. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2024، عزز دونالد ترامب تقدمه فيها، بفارق وصل إلى نحو 14 نقطة.

لكنّ جيلا جديدا من الديمقراطيين في تكساس بدأ اليوم يطمح إلى تحقيق فوز في انتخابات منتصف الولاية اقتداء بقائد مسيرتهم جيمس تالاريكو. فهذا الأستاذ السابق ودارس اللاهوت في الكنيسة المشيخية والذي يشغل حاليا عضوية مجلس نواب تكساس، يسعى للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، معتمدا خطابا يمزج بين الإيمان المسيحي ونقد التفاوتات الاقتصادية.

كما أنه يواصل تكثيف مساعيه للانفتاح على الناخبين المستقلين تقليديا، بل وحتى الجمهوريين، ممن أصيبوا بخيبة أمل تجاه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال تالاريكو عبر شبكة "سي إن إن" أخيرا "لقد سئمت من تقسيمنا إلى معسكرين، يسار ويمين، زرق وحمر، سكان مدن وسكان أرياف".

وتظهر استطلاعات للرأي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر تفوقا طفيفا له على منافسه الجمهوري كين باكستون، المدعي العام الحالي لولاية تكساس والموالي لترامب.

فضائح

وقال دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في سان أنتونيو مطلع تشرين الأول/ أكتوبر "لن أسمح بأن يتعرض إرثي، المتمثل في حصولي على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ تكساس، للتلطيخ أو التدمير".

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب صعّب المهمة على نفسه عندما قرر خلال الانتخابات التمهيدية التخلي عن السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين لدعم مرشح يتبنى مواقف أكثر تطرفا ويثير الكثير من الجدل.

ففي العام 2023، واجه باكستون إجراءات لعزله أمام برلمان ولاية تكساس بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة، إلا أن هذه الإجراءات لم تُفضِ إلى عزله.

كما شهد عام 2025 فضيحة خيانة زوجية مدوية دفعت بزوجته إلى طلب الطلاق لأسباب "تستند إلى الكتاب المقدس".

ورغم الجدل المثار حوله، ما زال باكستون يحظى بدعم كبير في أوساط قاعدة ترامب المعروفة بـ"ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجددا).

وقال مارك أبونتي، وهو ناخب جمهوري أجري معه لقاء في التجمع الانتخابي الذي أقامه ترامب في سان أنتونيو "سأكون صريحا، لا أعتقد أنه أفضل ممثل يمكننا الحصول عليه، لكنه أفضل ما يُطرح علينا حاليا".

بالنسبة إلى الديمقراطيين، سيتوقف تحقيق انتصار في تكساس على حشد واسع النطاق للناخبين من أصول لاتينية لصالحهم، علما أن كثرا منهم اتجهوا نحو الجمهوريين للمرة الأولى عام 2024.

"كل هذا خوف"

بيني ميلينديز، وهو ابن مهاجرين يعمل مقاولا في قطاع البناء، من بين الذين دعموا دونالد ترامب قبل عامين. لكنه اليوم ينتقد عمليات الدهم التي تنفذها شرطة الهجرة (أيس) والتي طالت شركته، ما أدى على حد قوله إلى خفض عدد موظفيه وأرباحه إلى النصف.

وقال لوكالة "كل هذا الخوف، وتفرق العائلات، والموت في الشوارع، والمضايقات التي نتعرض لها، أمور ترعبني".

وحذرت جمعيات مربي الماشية في ولايات عدة، من بينها تكساس، من أن عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تبث الرعب حتى في نفوس الأشخاص المقيمين بوضع قانوني، وتتسبب في نقص في العمالة، وهو ما يؤدي إلى تداعيات ملموسة خصوصا على أسعار اللحوم.

وتُعدّ القضايا الاقتصادية في صميم الحملة الانتخابية في ولاية تكساس، كما هي الحال في سائر أنحاء الولايات المتحدة.

وقد يكلّف الاستياء الشعبي إزاء ذلك الجمهوريين مقعدا في مجلس الشيوخ، فضلا عن منصب الحاكم الذي يشغله غريغ أبوت منذ العام 2015. في المقابل، تركز جينا هينوخوسا، وهي مسؤولة منتخبة محليا نشأت في عائلة كاثوليكية مكسيكية، حملتها الانتخابية على تكاليف المعيشة.

ويظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة "يونيدوس يو إس" في أيار/ مايو أن واحدا من كل خمسة ناخبين من أصول لاتينية في ولاية تكساس ممن دعموا ترامب عام 2024، لن يكرروا تصويتهم لصالحه.

ومن بين هؤلاء بيني ميلينديز الذي قال "لم أصوّت لترامب لأنني أحبه (...) صوّتّ لترامب لمعاقبة بايدن. وللسبب ذاته، سأصوّت لـ(الحزب) الديمقراطي: لمعاقبة ترامب".