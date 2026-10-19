زيلينسكي يعلن التواصل مع ويتكوف وكوشنر... ترامب: إنه لا يريد إنهاء الحرب

اتهم ترامب الرئيس الأوكراني برفض إنهاء الحرب وتعمد استهداف مصافي النفط الروسية للإضرار بالجمهوريين انتخابيا، إثر رفعه عقوبات عن روسيا وتعليق العقوبات على الديزل الروسي لخفض الأسعار، وسط أزمة محتدمة بين الجانبين.

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه لا يريد إنهاء الحرب مع روسيا، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "قراري بشأن روسيا بسيط للغاية. أنا في خضم التفاوض من أجل السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه، بحماقة، أن يدفع روسيا بعيدا عن طاولة المفاوضات".

وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا يرفع عقوبات جديدة واسعة النطاق كان قد نص عليها تشريع يحمل اسم السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام الذي كان من أشد الداعمين للدفاع عن أوكرانيا.

كما علّق ترامب مؤقتا العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، ما سمح بتدفق كميات كبيرة منه إلى الأسواق العالمية، وذلك في مسعى لخفض أسعار الوقود قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة مطلع الشهر المقبل.

وقوبلت صفقة الديزل بصدمة من جانب كييف وحلفائها، وأثارت خلافا بين ترامب وزيلينسكي، ما أدى إلى تدهور جديد في علاقتهما المتقلبة.

وأضاف ترامب "يتم إحراز تقدم كبير" في المحادثات المتعلقة بالحرب، "ويشمل ذلك مفاوضات بشأن الرهائن!".

وتابع "توقيع تلك الوثيقة في هذا الوقت سيؤدي إلى ذلك، وبإمكاني توقيعها لاحقا، أو في أي وقت أريد!" إلا أنه لم يحدد أي وثيقة كان يقصد.

وعند طلب توضيح إضافي بشأن البيان، لم يقدم البيت الأبيض ردا فوريا لوكالة فرانس برس.

وقال ترامب "لعل الأهم من ذلك هو أن روسيا لا تقدم سوى القليل جدا، إن كانت تقوم بذلك، لمساعدة الجمهورية الإسلامية، مقارنة بما كان بإمكانها تقديمه، وأنا أريد أن تبقى الأمور على هذا النحو، وسأحرص على ذلك، ما لم يتدخل أشخاص أغبياء لعرقلة ذلك".

ثم كرر اتهامه بأن أوكرانيا تتعمد استهداف مصافي النفط الروسية في محاولة للإضرار بالحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ترامب يتجه على الأرجح نحو تكبد هزيمة في الانتخابات، في ظل استياء كبير لدى العديد من الناخبين من أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعا حادا منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر شباط/ فبراير.

وقال ترامب "يستخدم زيلينسكي مصافي الديزل في روسيا كأهداف، وهو يعلم أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك الأسواق في الولايات المتحدة".

وأضاف "زيلينسكي لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا وما قدمه له (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن المخادع في الماضي، فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وعلى الأرجح لم يكن يريد ذلك مطلقا".

وتحدث زيلينسكي، الأحد، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تهدئة التوتر الذي شهدته العلاقات بين كييف وواشنطن في الأيام الأخيرة، لكن ذلك لم يمنع دونالد ترامب من انتقاده مجددا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنه تحدث الى ويتكوف وكوشنر، مضيفا "فرقنا لا تتوقف عن تبادل الآراء، وهي على تواصل يومي".

وذكر أنّه ناقش تسليم منظومات الدفاع الجوي الأميركية ’باتريوت’، في وقت يواجه الأوكرانيون صعوبة في التصدي للصواريخ الروسية.

وكان قد صرح لقناة "إن بي سي" الأميركية أن تقديم واشنطن دعما رسميا لروسيا سيكون "خطأ تاريخيا"، معربا عن أمله في أن "يتراجع" ترامب "عن قراراته".

لكن زيلينسكي أعرب عن "امتنانه" لاستئناف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية، بعد انقطاع جعل بلاده عرضة لضربات الصواريخ البالستية الروسية.

وأكّد في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن أوكرانيا تُبقي شركاءها "على اطلاع دائم بالواقع الميداني الذي يتسم بضربات روسية لا تتوقف، وبالتحديات المرتبطة بالدفاع الجوي". وشدد على أنه "في هذه النقطة، يتوقف الكثير تحديدا على موقف أميركا".