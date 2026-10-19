قائد الجيش الباكستاني إلى إيران والحرس الثوري يهدّد باستهداف 7 كابلات إنترنت رئيسية تحت هرمز

يتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لبحث منع التصعيد وفتح مضيق هرمز بعد وساطته مع واشنطن. يأتي ذلك وسط تحذيرات الحرس الثوري الإيراني من حرب أشد، وخطر على كابلات الإنترنت، وتلويحه بأزمة طاقة عالمية.

يتوجّه قائد الجيش الباكستاني، عاصم ​منير إلى طهران، الثلاثاء، بحسب ما أورد مسؤول باكستاني ووسائل ‌إعلام إيرانية.

ولعبت باكستان ​دورا رئيسيا للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران هذا ​العام.

وتأتي الزيارة المقررة ​في أعقاب محادثات جرت في ‌وقت ⁠سابق من الصيف بين منير وقادة إيرانيين، ركزت على ​تدابير ​لمنع ⁠مزيد من التصعيد ومعاودة فتح ​مضيق هرمز ​وإنهاء ⁠الصراع في أسرع وقت ممكن.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "7 كابلات إنترنت رئيسية تمر تحت هرمز، وعلى العدو أن يعلم أن لدينا أهدافا جديدة".

وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، الإثنين، إن طهران لا تستبعد احتمال اندلاع الحرب، محذرًا من أن الرد الإيراني هذه المرة سيكون أشد بكثير.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محبي للتلفزيون الرسمي الإيراني، تناول فيها آخر التطورات في المنطقة.

وقال محبي: "لا نستبعد احتمال الحرب، وردنا هذه المرة سيكون أشد بكثير".

وأضاف أنهم لم يستخدموا قط سلاحًا يتطلب ظروفًا خاصة في ظروف أقل خصوصية، قائلًا: "ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة مشكلات كبيرة جدًا، وسيشهد العالم أزمة طاقة خطيرة".

وأشار محبي إلى أنه إذا أصبحت المنطقة غير آمنة بالنسبة لإيران، فلن يبقى أي مكان آمن فيها، لافتا إلى أن طهران ستلجأ إلى عناصر المفاجأة في حال تصاعد الحرب مجددا.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 حزيران/ يونيو الماضي، مذكرة تفاهم، وشرعتا في مفاوضات انهارت لاحقًا بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع.