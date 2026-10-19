موجز أنباء العالم الإثنين

تصاعدت التوترات الإقليمية بهجمات حوثية باليمن حثت واشنطن لمعاملات حذرة بالسعودية، واغتيالات وسقوط ضحايا بالسودان وليبيا. أثار ماكرون محادثات خليجية للوقود وسط احتجاجات فرنسية شهدت حظر تجول وتنديدا أوروبيا، بينما أجرى لافروف زيارة لإيران، ودعت واشنطن لحزم أوكراني.

أبلغت هيئات حكومية سعودية موظفي مكاتبها الإدارية في الرياض بالعمل مِن بُعد والامتناع عن الحضور إلى مكاتبهم، بدءا من اليوم الإثنين، حتى نهاية الأسبوع على الأقل، فيما تتواصل هجمات الحوثيين المدعومين من إيران ضد السعودية، منذ أكثر من أسبوعين.

وفي اليمن، قُتل 50 شخصا وجُرح أكثر من 100 آخرين في هجوم شنّه الحوثيون بثلاثة صواريخ على معسكر تابع للقوات الحكومية المدعومة من السعودية في محافظة شبوة، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

إلى ذلك، حضّت سفارات الولايات المتحدة في الخليج ومعظم بلدان المنطقة، مواطنيها الموجودين في المنطقة على توخّي "أقصى" درجات الحذر في ظل "الوضع الأمني المعقّد"، ودعتهم إلى الاستعداد للاضطرابات في حركة السفر.

طهران

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إيران، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب على إيران في شباط/ فبراير. وتأتي زيارته إيران بعد البحرين، ومن المقرر أن يستقبله في طهران الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وأن يجتمع بنظيره عباس عراقجي.

نتنياهو والتهديدات بشأن إيران والضفة الغربية

توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تتردد في ضرب "أعدائها في اللحظة التي يصبح فيها ذلك ضروريا"، وذلك قبل أسبوع من إجراء الانتخابات التي يطمح إلى الفوز فيها بولاية جديدة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عشرة أشخاص في الضفة الغربية المحتلة، بعد هجمات نفّذها مستوطنون ضد مصوّرة أميركية، ورئيس بلدية فرنسي قوبلت بتنديد دولي وردود فعل متباينة من الحكومة.

وحضّ خبراء في الأمم المتحدة إسرائيل على ضمان حماية المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل تزايُد هجمات المستوطنين عليهم مع بداية موسم قطاف الزيتون.

إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي قراره وقف المساعدات الشهرية لـ500 ألف شخص في غزة بسبب نقص التمويل، رغم أن الاحتياجات لا تزال كبيرة في القطاع المدمّر.

الكويت

بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكويت جولة خليجية تهدف إلى تأمين إمدادات من الديزل والنفط بهدف خفض أسعار الوقود في فرنسا، في وقت تشهد بلاده أعمال عنف في إطار احتجاجات مناهضة لغلاء المعيشة.

وأجرى ماكرون محادثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان.

ثم غادر متوجها إلى الإمارات التي سيزور بعدها البحرين وقطر، بحلول الأربعاء.

الخرطوم

قُتل 80 شخصا في قصف بطائرة مسيّرة، الأحد، في الدبب بولاية غرب كردفان بالسودان، استهدف موقفا للشاحنات التي يستخدمها المدنيون في التنقل، بحسب ما أفادت مصادر.

طرابلس

قُتل ثمانية مجندين وأصيب آخرون في "انفجار عارض" داخل مركز للتدريب الأمني في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس.

باريس وبروكسل

اتهم رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، اليسار بالسعي إلى "إحداث اضطرابات... عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية"، إثر أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي على هامش الاحتجاجات.

وقال إنه طلب من محافظي المناطق "فرض حظر تجول" مساء الإثنين، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون "جزئيا" و"محدود النطاق"، بهدف حماية المتاجر بشكل خاص.

وجاء ذلك فيما رفض إيمانويل ماكرون استقالة وزير داخليته لوران نونييز، رغم إقرار الرئيس الفرنسي الذي يواجه ضغوطا إثر أعمال العنف، بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية".

وصباح الإثنين، قطع طلاب مدخل متحف اللوفر في باريس، للتعبير عن دعمهم لاحتجاجات تلاميذ الثانويات والتنديد بـ"قمع الشرطة"، على ما أفادت إدارة المتحف ومصادر نقابية.

وأعلنت "تنسيقية السترات الصفراء" التي نظمت التظاهرات، السبت، تنظيم يوم جديد للتحرك السبت المقبل.

ودعا الاتحاد الأوروبي فرنسا إلى "حماية" الحق في التظاهر السلمي، واصفا في الوقت عينه أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات بأنها "غير مقبولة".

لشبونة

رفض مئات المحتجين في لشبونة وبورتو البرتغاليتَين تفكيك عشرات الخيَم التي نصبوها منذ السبت في وسط المدينتين، احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن.

روبيو وجولة آسيوية

حثّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، دول آسيا الوسطى على إتاحة أسواقها بشكل أكبر للشركات الأميركية، في تصريحات أدلى بها خلال جولة له في المنطقة تشمل الهند أيضا، يتمثل الهدف المعلن منها في بحث المسائل الدبلوماسية والتجارية وترمي فعليا إلى التصدي للنفوذ الصيني المتنامي.

كييف

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتلق أي تحذير مبكر من حلفائها قبل ضربات بالستية روسية استهدفت منشآت للطاقة في منطقة كييف.

وجاء ذلك بعدما نفى وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق، الإثنين، أن تكون الولايات المتحدة أوقفت تقاسم المعلومات في أي وقت مع أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني إلى "التركيز" على وضع حد للحرب مع روسيا.

ستوكهولم

أعلن رئيس البرلمان السويدي، تكليف زعيمة حزب الوسط، إليزابيث تاند رينغكفيست، تشكيل حكومة تضم أحزابا من اليمين واليسار.

سيدني

تعرّضت النائبة المستقلة في البرلمان الأسترالي، هيلين هينز، لحادث سيارة متعمد أدى إلى "إصابات حرجة"، بحسب الشرطة، في هجوم قال رئيس الحكومة، أنتوني ألبانيزي، إن دوافعه لا تزال مجهولة.