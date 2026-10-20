إيران تدعو لإنشاء آلية أمنية إقليمية "بعيدا عن الضغوط الخارجية"

أكدت إيران ضرورة تأسيس دول المنطقة آلية أمنية إقليمية بمنأى عن التدخل الخارجي، لافتة إلى تعثر مفاوضاتها النووية بسبب المطالب الأميركية المفرطة، بعد مع مشاورات روسية إيرانية بشأن الأمن الجماعي بمضيق هرمز.

دعت إيران دول المنطقة إلى إنشاء آلية أمنية إقليمية، "بعيدا عن الضغوط الخارجية"، وأكدت أن أمن المنطقة ينبغي أن يعتمد على دولها، وليس على أطراف خارجية.

وفي مؤتمر صحافي عقده بطهران، اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تدعم المبدأ القائل إن "أمن المنطقة يجب أن يعتمد على دولها، لا على أطراف خارجية أظهرت أن همها الوحيد هو ضمان أمن طرف عدواني وتوسعي".

وأضاف أن على دول المنطقة إنشاء آلية أمنية بعيدا عن الضغوط الخارجية.

وجاءت تصريحات بقائي تعليقا على مقترحات قدمها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الإثنين، بشأن تعزيز آليات الأمن الجماعي في مضيق هرمز والخليج.

وفي الملف النووي، قال بقائي إن القضايا النووية لم تكن مدرجة على جدول محادثات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الروسي، خلال لقائهما أمس الإثنين في طهران.

وأفاد بأن طهران لا تجري حاليا مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة.

وعن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، عدّ بقائي أن "العقبة أمام تقدم المفاوضات هي المطالب الأميركية المفرطة".

وتأتي تصريحات بقائي وسط توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرا إستراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع، وأحد أبرز ملفات التفاوض بين طهران وواشنطن.

وبدأ التصعيد العسكري بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأعقبها وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل.

وتجددت لاحقا المواجهات بين واشنطن وطهران وسط تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف حزيران/ يونيو الماضي.