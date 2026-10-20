هجمات متواصلة في مضيق هرمز فيما تتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة، وعشرات القتلى في هجمات باليمن والسودان، وتتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا فيما أثارت مخاوف حقوقية إعدامات وشيكة في السعودية. في ما يلي موجز أنباء العالم الثلاثاء:

قال الحرس الثوري الإيراني إن ألغاما بحرية زرعها في مضيق هرمز تسببت باحتراق ناقلتي نفط حاولتا العبور عبر مسارات التفافية تعتبرها طهران غير قانونية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تتوسط بلاده في الحرب، إلى طهران.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن أن المحادثات ستتطرق إلى "مسائل متعلّقة بالمفاوضات، لكنها تركّز بشكل رئيسي على العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل والتعاون".

في السياق، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، إثر إصدار السلطات إنذارا مقتضبا للتحذير من خطر وسماع دوي انفجارين في العاصمة السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ لندن ستنشر طائرات مقاتلة في مهام "دفاعية" لمساعدة السعودية على حماية نفسها في مواجهة تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وارتفع سعر النفط الأميركي بأكثر من 5% خلال تداولات الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف من شحّ الإمدادات نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

اليمن

تجاوز عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون، الإثنين، على معسكر تابع للقوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة بوسط اليمن 70 شخصا؛ وفق حصيلة محدّثة الثلاثاء.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ آب/ أغسطس، أي بُعيد استئناف الأعمال العدائية بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين الموالين لإيران.

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، ويغلقون الطريق التي تربطها بعدن.

السودان

قتل 53 شخصا في هجوم للجيش السوداني على سوق بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، فيما يكثف الجيش هجماته على مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع" وخطوط إمدادها في غرب وجنوب البلاد.

إيران/ العراق

أعلن السفير الإيراني في بغداد، أن الجمهورية الإسلامية والعراق اتفقا على "إخراج" عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من إقليم كردستان "أو تسليمهم لإيران"، فيما لم تعلّق السلطات العراقية.

لبنان

أصدر القضاء اللبناني مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.

مصر

قُتل 13 شخصا وأُصيب 34 آخرون في تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة ثقيلة غرب العاصمة المصرية.

السعودية

أبدت منظمات حقوقية مخاوفها بشأن إعدام "وشيك" لشاب سعودي دين بتهم تتعلّق بـ"الإرهاب" قيل إنّه ارتكبها عندما كان قاصرا، وذلك بعد أيام من إعدام شاب آخر على خلفيات مماثلة.

فرنسا/ الخليج

حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الحالية في الخليج على تعهدات بتقديم آلاف الأطنان الإضافية من الديزل لبلاده، بينها 200 ألف طن من الإمارات والبحرين.

إلى ذلك، قالت السلطات الفرنسية إن حظر التجول الذي فُرض في مدن عدّة إثر أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع ساهم في إرساء "الهدوء"، وأنه سيُجدّد لليلة ثانية "حيث يستدعي الوضع ذلك".

أوكرانيا/ النرويج/ أميركا

يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج محادثات مع المبعوثين الأميركيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة مسؤولين أوروبيين، في إطار السعي لتوجيه الجهود الدبلوماسية "نحو مسار أكثر بناء" في خضم التوترات بين كييف وواشنطن.

وفي بومباي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب "منزعج" من الاتهامات الموجهة إليه بتعمد إلحاق الضرر بأوكرانيا، بما يشمل الادعاءات بأنه أمر بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستسحب بعض موظفي سفارتها في أوكرانيا، في ظل تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسيري حرب كوريّين شماليّين إلى سيول.

أفغانستان

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن نحو 19,2 مليون أفغاني، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، معرضون لخطر الانعدام الحاد في الأمن الغذائي بحلول نيسان/ أبريل 2027.

ألبرتا/ كندا

عارض سكان مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط بأغلبية ساحقة تنظيم استفتاء مستقبلي بشأن انفصالها عن كندا، في نتيجة تشكل انتصارا لرئيس الوزراء مارك كارني الذي أشاد بـ"الخيار الواضح" من أجل "الوحدة"، في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة

أعلنت الصحافية كريستيان أمانبور أنها ستغادر شبكة "سي إن إن" بعد مسيرة مهنية امتدت لـ43 عاما كانت خلالها إحدى أبرز مراسلات الشبكة الأميركية على الصعيد الدولي.