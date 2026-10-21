موجز أنباء العالم الأربعاء

أُجريت ببطرسبرغ محادثات بوتين وويتكوف بشأن أوكرانيا. يمنيا، هاجم الحوثيون عدن والمكلا واعترض التحالف مسيّرات. واشنطن تضغط لإغلاق معابر عراقية إيرانية، وقبالة عمان هوجمت سفينة. سودانيا، قُتل 153 بضربة على سوق، فيما سجلت قناة بنما عبورا قياسيا إثر إغلاق هرمز.

بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، غداة لقاء بين المفاوض الأميركي، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال ويتكوف في مستهل اللقاء، إنه جاء حاملا "أفكارا" بشأن "اتفاق سلام" في أوكرانيا، بعد نحو خمس سنوات على اندلاع النزاع الذي بدأ عام 2022 بالهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يتوقع أن تطلعه واشنطن على نتائج اجتماع ويتكوف مع بوتين، و"ما إذا كانت المقومات متوافرة للانتقال المحتمل إلى محادثات ثلاثية أو حتى متعددة الأطراف، بحضور أوكرانيا وروسيا، إلى الطاولة نفسها".

وأكد ترامب أن الأميركي ستيفن هابرد الذي ألقت القوات الروسية القبض عليه في أوكرانيا قبل عام، في طريقه للعودة وأن أي "مبادلة" لم تحصل مع موسكو لتأمين إطلاق سراحه.

السعودية واليمن

أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا موقعا عسكريا تابعا للسعودية في عدن، بعدما دوّى انفجار تلاه تصاعد دخان في محيط مطار المدينة، وفق مصدر في شرطة عدن.

وفي هجوم منفصل، استهدف الحوثيون قاعدة في مطار مدينة المكلا بجنوب اليمن، وفق ما أفاد مسؤولان عسكريان حكوميان يمنيان.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض خمس طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه السعودية، بينها عمليات تمّت في منطقة المدينة المنورة.

بغداد

أغلقت السلطات العراقية معبرا حدوديا مع إيران "إلى تاريخ لم يحدد"، بحسب ما قال مصدر عراقي، فيما تحدّث مصدران آخران عن ضغط تمارسه واشنطن على بغداد لإغلاق مزيد من المعابر بهدف تضييق الخناق على طهران.

مضيق هرمز

أفيد بتعرّض سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز لهجوم بـ"مقذوف غير محدد"، ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

جوبا

ارتفع عدد القتلى جراء ضربة، الإثنين، نسبت إلى الجيش السوداني واستهدفت سوقا بمنطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى 153 قتيلا، علما بأن العدد مرشح للارتفاع، بحسب ما أفاد مسؤول محلي، الأربعاء.

فرنسا ولبنان

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعقد مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني بعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

موسكو وكييف

شنت روسيا ضربات جديدة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، استهدفت البنية التحتية للطاقة وشبكة السكك الحديد ومباني سكنية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بحسب ما افاد رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي.

كذلك، أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا ألمانيا بتهمة العمل لحساب أوكرانيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

مقديشو

قال مسؤولون أمنيون إنّ الإمارات نفذت أول ضربة بطائرة مسيّرة في شمال الصومال منذ نحو عام، مستهدفة مقاتلي "حركة الشباب الإسلامية".

أثينا

يستعد الطلاب والتلاميذ والمعلمون وموظفو القطاع العام في اليونان للتظاهر، الأربعاء، احتجاجا على غلاء المعيشة، مشيرين إلى أوجه التشابه مع الوضع في فرنسا.

باريس

بعد ليلة جديدة من حظر التجول في بعض المدن الفرنسية لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، يستقبل رئيس الحكومة، سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، النقابات لبحث ضمان أمن التظاهرات والرد على مطالب التلاميذ الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات.

لندن

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أيلول/ سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.

أنقرة

أوقفت الشرطة التركية 26 شخصا من بينهم مسؤول سابق في وزارة المالية ومسؤولون في صناديق استثمارية، في وقت لا تزال تركيا تعاني تداعيات فضيحة ضخمة بقيمة مليارات الدولارات، مرتبطة بصناديق استثمار.

جنيف

يشارك ممثلو 26 دولة ومنظمة في اجتماع تنسيقي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، يهدف إلى بحث مبادرات السلام في السودان، في ظل تغيب أطراف النزاع.

بنما

سجّلت قناة بنما رقما قياسيا في حركة عبور الشحنات التجارية، في ضوء إغلاق مضيق هرمز جرّاء الحرب على إيران، بحسب ما أفادت الهيئة المشغلة للقناة، الثلاثاء.

لندن

وافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء، على الحفر في حقل جاكدو للغاز في بحر الشمال، سعيا لتعزيز أمن الطاقة في مواجهة تداعيات حرب إيران، في قرار رحّب به القطاع فيما انتقده المدافعون عن البيئة بسبب أثره على انبعاثات الكربون.

باريس

حذّرت الأمم المتحدة من أن التعهدات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب تخفق بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتضع العالم على مسار تسجيل ارتفاع في الحرارة بمقدار 2,6 درجة مئوية هذا القرن.

نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل انضمت إلى "منتدى جزر المحيط الهادئ" بصفتها "شريكا" يقدم خبراته في مجالات عدة بينها التغير المناخي وإدارة المياه.

سيول

حرّكت كوريا الشمالية وحدات جديدة إلى "مواقع إطلاق النار"، وفق ما أعلنت، الأربعاء، كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم كيم جونغ أون، بعد أيام من تحذير بيونغ يانغ من أنها تدرس نشر وسائل هجومية إضافية على حدودها مع كوريا الجنوبية.