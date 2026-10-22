قطر وواشنطن تبحثان المستجدات الإقليمية وجهود التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية

أكد آل ثاني "دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية في المنطقة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو؛ وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقالت الوزارة، إن الجانبين استعرضا خلال الاتصال "علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت أن الاتصال تناول "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب البيان، أكد آل ثاني "دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة"، من دون الإشارة إلى ما يقصده بالاتفاق الشامل.

ومن جانبها، ذكرت وزارة ​الخارجية الأميركية أن روبيو ​عبر عن ​تقديره للجهود المستمرة التي ⁠تبذلها قطر ​للتوسط لإنهاء الحرب ​الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت في ​بيان، ​إن ⁠روبيو شدد على التزام ​الولايات المتحدة ​⁠بأمن قطر وحرية الملاحة عبر ⁠مضيق ​هرمز.