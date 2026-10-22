موجز أنباء العالم الخميس

موظفو شركة "أرامكو" النفطية شرقي السعودية يتلقون أوامر بإخلاء الموقع حتى إشعار آخر مع تواصل الهجمات الحوثية، فيما شددت مصر على وقوفها إلى جانب السعودية وعلى أهمية البحث عن حلول سياسية للتصعيد.

أبلغت شركة النفط السعودية "أرامكو" موظفيها الأساسيين الذين يعملون من مقرّها الرئيس شرقي المملكة بضرورة إخلاء المقرّ حتى إشعار آخر، وسط تواصل الهجمات الحوثية شبه اليومية. أما في مضيق هرمز، فقد هدد الحرس الثوري باستهداف قواعد أميركية في حال واصلت واشنطن توفير حماية للسفن العابرة للمضيق خلافا لتوجيهات طهران، وفي ما يلي أبرز الأنباء من حول العالم التي وقعت اليوم، الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أحدث تطورات التصعيد السعودي الحوثي

أُبلغ الموظفون الأساسيون الذين ما زالوا يداومون في المقرّ الرئيس لشركة "أرامكو" النفطية في شرق السعودية بضرورة إخلائه حتى إشعار آخر، في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم على المملكة، وفق ما أفاد مصدران وكالة "فرانس برس" الخميس.

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، الخميس اعتراض 4 مسيّرات بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة وتدميرها، فيما يواصل الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت نفطية في المملكة بوتيرة شبه يومية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

من جانبه هدّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة في حال واصل الجيش الأميركي مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للنزاع بين السعودية والحوثيين. وأكد عبد العاطي في مؤتمر صحافي "تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية... في مواجهة هذه الاعتداءات"، وأضاف قائلا "لا بد من استجلاء كافة الفرص لإمكانية التوصل إلى حلول سياسية".

وفي السياق سوف تُعقد في اسطنبول غدا الجمعة محادثات بين وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية كبرى، ونظرائهم في تركيا والسعودية وباكستان ومصر، بمبادرة من أنقرة.

سورية

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سورية مقتل اثنين من عناصرها؛ خلال تنفيذها عملية أمنية ضد مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دمشق.

الأردن

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في عمّان رفض المملكة "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، بمناسبة تكثيف إسرائيل وتيرة عدوانها داخل سورية.

إسرائيل

أفادت منظمة توفّر الدعم القانوني للإسرائيليين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد هجمات شنّها مستوطنون ضد مصوّرة أميركية ورئيس بلدية فرنسي في الضفة الغربية المحتلة، بأن معظم هؤلاء أُفرج عنهم ووُضعوا قيد الإقامة الجبرية.

فرنسا/ النمسا

ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"أعمال تحريضية" نفذتها مجموعات من اليسار المتطرف، واتهمها بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"، وذلك على إثر أعمال العنف والنهب التي تخللت تظاهرات حاشدة رفضا لغلاء المعيشة السبت الماضي.

وفي السياق، قررت السلطات حظر كل التظاهرات في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، وذلك قبيل تحركات في الشارع مقررة على مستوى البلاد السبت المقبل، إثر احتجاجات شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتحولت إلى أعمال عنف واسعة النطاق.

من جهتها، تترقب فيينا خروج تظاهرات مساء الخميس يرجح أن يشارك فيها آلاف الطلاب؛ احتجاجا على الميزانية المخصصة للجامعات والتي تعتبر غير كافية للتعويض عن التضخم وارتفاع الاسعار.

الحرب الروسية الأوكرانية

تبادلت أوكرانيا وروسيا الهجمات ليل الأربعاء إلى الخميس، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من الجانب الأوكراني بعد ساعات فقط من إجراء محادثات في سان بطرسبورغ بين مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا اعتقال مواطن أوكراني متّهم بالتجسّس لمصلحة جهاز استخبارات روسي، وبجمع "معلومات عسكرية".

المحكمة الجنائية الدولية

مُنحت المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه عقوبات أميركية جائزة "ساخاروف" المرموقة، التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، في تعبير عن دعم للهيئة يتوقع أن يثير حفيظة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

تشاد

قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منطقة حدودية بين تشاد والسودان، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة "فرانس برس".

الصين

رفضت الصين العودة إلى "عقلية الحرب الباردة" لإشعال نزاع حول القطب الشمالي، بعد أن ربط الاتحاد الأوروبي التعاون بين الصين وروسيا في المنطقة بمخاوف أمنية.

الكوريّتان

أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأنه لم يرصد أي أسلحة جديدة أعلنت كوريا الشمالية نشرها على الحدود بين البلدين.

بورما

سُمح لنجل الزعيمة البورمية المعزولة، أونغ سان سو تشي، بالتحدّث إليها لأول مرّة منذ أكثر من خمس سنوات.

النرويج

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تسجيل خسائر بقيمة 278 مليار كرونة (29,22 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، متأثرا بتراجع أداء استثماراته في السندات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

بريطانيا

أعلن مصرف "باركليز" البريطاني أنه يعتزم إلغاء نحو 5 آلاف وظيفة، أي ما يعادل 5% تقريبا من قوته العاملة العالمية، وذلك في إطار اعتماده على الذكاء الاصطناعي، وسعيه إلى تحسين أداء العمل وخفض التكاليف.

الفاتيكان

قال أطباء البابا، لاوون الرابع عشر، إنه لن يحتاج إلى علاج يلي العملية الجراحية التي أُجريَت له الأسبوع الفائت لاستئصال ورم سرطاني في الرئة.